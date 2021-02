Nintendo Switch Online hat jetzt 4 neue Gratis-Spiele, schnappt sie euch!

Wer auf der Nintendo Switch den Online-Service Switch Online abonniert hat, bekommt unter anderem Zugriff auf eine Bibliothek von älteren Nintendo-Spielen, die ohne weitere Kosten (abgesehen von denen für das Abo) heruntergeladen und gespielt werden können.

Auch im Februar wird diese Bibliothek wieder etwas vergrößert. Nintendo hat jetzt ein entsprechendes eShop-Update veröffentlicht, dass insgesamt vier neue Titel hinzufügt. Gehört ihr also zu den Switch Online-Abonnent*innen solltet ihr schnell zuschlagen.

Diese neuen Gratis-Spiele sind jetzt dabei

Insgesamt handelt es sich um vier Titel. Drei SNES-Spiele und eines, das ursprünglich für das NES erschien.

Doomsday Warrior

Release-Jahr: 1993

1993 Plattform: SNES

SNES Genre: Action

Darum geht's: Ihr spielt eines der Mitglieder des Doom Squads, das sich vom Einfluss eines fiesen Zauberers befreien will. Dafür müsst ihr euer Team aber verraten und nach und nach sämtliche anderen Team-Mitglieder ausschalten. Doomsday Warrior ist dabei ein klassischer 2D-Prügler, zwischen den Kämpfen könnt ihr zudem Bonuspunkte auf verschiedene Charakterwerte verteilen.

Psycho Dream

Release-Jahr: 1992

1992 Plattform: SNES

SNES Genre: Action

Darum geht's: In Psycho Dream dreht sich alles um die sogenannten D-Movies, die Menschen in eine virtuelle Welt entführen. In der Rolle der Debugger Mario oder Ryo müsst ihr in einen dieser virtuellen Träume eindringen und ein Mädchen namens Yuki retten. Dafür nutzt ihr unter anderem eine Peitsche oder beschwört Dämonen.

Prehistorik Man

Release-Jahr: 1996

1996 Plattform: SNES

SNES Genre: Plattformer

Darum geht's: Als Siedler in der Steinzeit müsst ihr die Vorräte eures Dorfes wiederbeschaffen. Dafür durchlauft ihr in den Sidescroller über 20 Level, besiegt Gegner, sammelt Items und löst kleinere Rätsel, für die ihr zum Beispiel den Schlüssel für eine Tür finden müsst. Das Spiel wurde später auch für den Game Boy Advance und den Nintendo DSi veröffentlicht.

Fire 'n Ice

Release-Jahr: 1986

1986 Plattform: NES

NES Genre: Puzzle

Darum geht's: In diesem Puzzlespiel müsst ihr in jeder der Stages mehrere Feuer löschen, in dem ihr Eisblöcke auf sie schiebt oder fallen lässt. Diese sind entweder schon im Level vorhanden oder können von euch erschaffen werden. Das simple Grundprinzip wird durch die teils verschachtelte Levelstruktur zu einer kniffligen und sehr spaßigen Herausforderung.

Alle Infos zu Nintendo Switch Online

Ihr habt noch kein Switch Online-Abo und braucht noch ein paar Hintergrundinfos dazu? Kein Problem, wir haben alles in unserem Übersichtsartikel aufbereitet.

