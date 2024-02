Switch-Hit günstig im Amazon-Angebot: Diesem Exklusivspiel aus 2023 haben wir 86 Punkte gegeben!

Die Taktikhits Advance Wars 1+2 für Nintendo Switch gibt's jetzt bei Amazon günstig.

Die Remakes der Taktik-Klassiker Advance Wars 1 und 2 sind 2023 nach langer Wartezeit endlich für Nintendo Switch erschienen und haben auch hier auf GamePro Top-Wertungen abgeräumt. Bei Amazon bekommt ihr die beiden cleveren Rundentaktikspiele jetzt im Doppelpack im Angebot: Für Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp zahlt ihr nur noch 39,99€ (UVP 59,99€) - ein guter Rabatt für exklusive Switch-Spiele, die noch nicht mal ein Jahr alt sind.

Eine offizielle zeitliche Beschränkung für den Deal gibt es nicht, ihr solltet aber damit rechnen, dass er bald ausverkauft ist. Tatsächlich war das Angebot gestern schon einmal verfügbar und nach kurzer Zeit vergriffen, Amazon hat aber nochmal für Nachschub gesorgt.

Was bietet Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp?

11:59 Advance Wars 1+2 Re-Bootcamp sieht so gut aus wie nie, behält aber ein paar Macken

Neue Grafik, Multiplayer & Story-Kampagne: Die Switch-Remakes von Advance Wars 1 und 2 bieten eine vollständig runderneuerte Grafik mit 3D anstelle von Pixeln. Weiterhin wird dabei auf einen bunten Comic-Look gesetzt, der zwar eher simpel wirkt, aber dafür sorgt, dass auch im Handheld-Modus die Übersichtlichkeit nicht verloren geht. Neu sind die Online-Matches, daneben gibt es weiterhin lokalen Multiplayer. Das Herzstück der Spiele sind aber die beiden großen Story-Kampagnen.

Taktik mit Knobel-Charme: Advance Wars 1 und 2 sind Rundentaktikspiele, in denen ihr mit Land-, Luft- und Seestreitkräfte Städte einnehmt. Dabei wird stark auf ein Schere-Stein-Papier-Prinzip gesetzt, was dazu führt, dass das Gameplay oft eher einem Knobelspiel als klassischer Strategie ähnelt. Hinzu kommt, dass ihr sowohl das Gelände als auch das Wetter in eure Pläne einbeziehen und die individuellen Fähigkeiten des Kommandanten ausnutzen müsst, den ihr zu Beginn wählt.

In unserem GamePro-Test hat uns das knifflige Gameplay vollständig überzeugt, weshalb wir respektable 86 Punkte vergeben haben. Insbesondere hat uns gefallen, dass jede Karte der Kampagne sich wie ein kleine Puzzle anfühlt. Mehr erfahrt ihr hier:

