Switch-Hit im Angebot: Eines der niedlichsten Spiele aus dem Mario-Universum jetzt günstig sichern

Den niedlichen Rätsel-Spaß Captain Toad: Treasure Tracker gibt's bei Amazon gerade zum Top-Preis.

Bei Amazon könnt ihr gerade das niedliche Rätselspiel Captain Toad: Treasure Tracker zum Schnäppchenpreis abstauben: Der exklusiv für Nintendo Switch erschienene Titel kostet aktuell nur noch schlappe 28,42€ - ein hervorragender Preis für eines der normalerweise sehr preisstabilen First-Party-Spiele. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr es derzeit nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig. Hier findet ihr das Angebot:

Amazon macht zwar keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt, bei so günstig Deals mit Switch-Hits dauert es aber in der Regel nicht lange, bis das Spiel ausverkauft ist oder Amazon den Preis wieder anhebt.

Was ist Captain Toad: Treasure Tracker?

3:29 Captain Toad: Treasure Tracker - Test-Video: Wie viel Spaß macht das Mario-Rätsel-Spinoff?

Niedlicher Rätsel-Spaß mit Bonus-Action: Captain Toad: Treasure Tracker ist ein niedliches Rätselspiel, in dem ihr mit dem pilzköpfigen Protagonisten auf Schatzsuche geht. Die 70 bunten Level führen euch von idyllischen Sandstränden über Spukhäuser bis hin zu brodelnden Vulkanen. Hinzu kommen actionreiche Bonuslevel, in denen ihr beispielsweise Bosse besiegen oder eine rasante Lorenfahrt überstehen müsst.

Rätsel mit besonderem Kniff: Die Rätselmechaniken sind vielfältig: Mal müssen wir nur Schalter betätigen, mal aber auch Kanonen ausrichten oder gar einen Doppelgänger unserer Spielfigur erschaffen, um die zahlreiche Feinde und Hindernisse zu überwinden. Ein besonderer Kniff ist dabei, dass wir die Spielwelten oft drehen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten müssen, um all ihre verborgenen Geheimnisse aufzudecken.

Lokaler Koop mit Wurfrüben: Ihr braucht euch den Rätseln und Gegnern übrigens nicht allein zu stellen, sondern könnt euch im lokalen Koop von einer zweiten Person unterstützen lassen. Diese kann euch nicht nur bei der Lösung helfen, sondern euch auch Feinde vom Leib halten, indem sie diese mit Rüben bewirft. Auch im Solo-Modus ist der Schwierigkeitsgrad jedoch stets fair, obwohl das eine oder andere Rätsel durchaus fordern sein kann.

