Switch-Hit zum halben Preis: Dieses epische Rollenspiel aus 2023 gibt’s jetzt günstig bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr jetzt eines der besten Rollenspiele für Nintendo Switch aus 2023 günstig abstauben: Octopath Traveler 2 ist im Vergleich zur UVP um 50 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 29,99€. Diesen Preis ist das Taktik-RPG, das etwa 70 bis 90 Stunden Spielzeit bietet und in unserem GamePro-Test 86 Punkte abgestaubt hat, zweifellos wert. Günstiger bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen jedenfalls nirgendwo.

Ein offizielles Ablaufdatum für das Angebot gibt es übrigens nicht. Ihr solltet aber damit rechnen, dass es bald ausverkauft ist. Tatsächlich scheint Amazon sogar schon jetzt keine Exemplare mehr auf Lager zu haben und muss erst wieder Nachschub besorgen, weshalb die Lieferung eventuell ein paar Wochen dauern könnte.

Was ist Octopath Traveler 2 überhaupt?

Wie der erste Teil ist auch Octopath Traveler 2 ein Taktik-Rollenspiel, das schon auf den ersten Blick durch seinen einzigartigen Look fasziniert. Aus der Perspektive von schräg oben schaut ihr auf eine Welt, die in detaillierter, aufwendiger 3D-Grafik in einem märchenhaften Stil dargestellt wird. Die Charaktere sind aber 2D-Pixelfiguren wie aus der 16-Bit-Ära und versprühen dadurch eine Menge Retro-Charme.

Octopath Traveler 2 verwendet trotz 3D-Grafik einen niedlichen Pixellook.

Das Beste an Octopath Traveler 2 ist aber das Gameplay. Die Rundentaktikkämpfe sind dank neuer Skills und Mechaniken sogar noch komplexer als im Vorgänger. Auch die Charakterentwicklung wurde verbessert und bietet nun noch mehr Langzeitmotivation. Wieder mit dabei ist zudem das spannende Break- und Boost-System, das eine Menge zum taktischen Tiefgang beiträgt.

4:17 Octopath Traveler 2 - Trailer stellt die 8 neuen Charaktere genauer vor

Ähnlich komplex wie das Gameplay ist auch die Story: Ihr schlüpft in die Rollen von acht verschiedenen Abenteuern, deren individuelle Geschichten alle auf die eine oder andere Weise miteinander verknüpft sind. Diesmal gibt es zudem mehr Raum für Erkundung: Ihr könnt in See stechen und gleich zwei ganze Kontinente mit verschiedenen Kulturen erforschen.

