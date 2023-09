Nintendo Switch: Schnappt euch diese 10 Hits und Geheimtipps jetzt bis zu 84% günstiger!

Im Nintendo eShop warten jetzt hunderte günstige Sonderangebote auf euch. Wir stellen euch zehn Highlights vor.

Diese Woche findet ihr im Nintendo eShop wieder hunderte günstige Sonderangebote für Nintendo Switch. Mit dabei sind große Namen wie Diablo und Final Fantasy, aber auch viele interessante Geheimtipps. Wir haben auch zehn Highlights mit Rabatten von bis zu 84 Prozent herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

Slay the Spire

1:44 Slay the Spire - Der Überraschungshit im Trailer

Angebot gültig bis: 1. Oktober

Slay the Spire ist einer der ganz großen Indie-Überraschungshits der letzten Jahre. Es handelt sich um ein Roguelike-Sammelkartenspiel, in dem ihr einen Dungeon erforscht und gegen zahlreiche Monster kämpft. Jede Aktion im Kampf wird dabei durch das Ausspielen einer Karte ausgelöst. Unterwegs sammelt ihr neue Karten, mit denen ihr mächtige Kombos auslösen könnt - aber nur, falls ihr euer Deck mit einem klugen Plan zusammengebaut habt.

Die beeindruckende Gegnervielfalt sorgt dabei dafür, dass ihr eure Taktik immer wieder anpassen müsst, denn keine Kombo ist so stark, dass sie nicht von irgendeinem Monster gekontert werden könnte. Der Reiz des Spiels besteht deshalb darin, mit den unterschiedlichsten Decks und Spielweisen zu experimentieren. Nach dem Tod fangt ihr zwar wieder von vorn an, schaltet aber neue Karten und Charaktere frei.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr Slay the Spire bis Montag ohne zusätzliche Kosten spielen.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr euch übrigens jetzt leicht selbst von der Qualität von Slay the Spire überzeugen. NSO-Mitglieder können den Roguelike-Deckbuilder nämlich noch bis zum 25. September komplett gratis spielen. Nintendo Switch Online bietet übrigens noch viele weitere Vorteile, von Online-Multiplayer über kostenlose Klassiker bis hin zu exklusiven Angeboten. Mehr über den Abo-Service erfahrt ihr hier:

Disney Dreamlight Valley

1:37 Disney Dreamlight Valley feiert das Belle und Biest-Update mit neuem Trailer

Angebot gültig bis: 27. September

Bei Disney Dreamlight Valley handelt es sich um eine Mischung aus Lebenssimulation und Aufbauspiel im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley. Das Besondere: In eurem Dorf siedelt ihr berühmte Figuren aus Disney- und Pixar-Filmen an, von Micky Maus über Simba aus König der Löwen bis hin zu Wall-E. Durch Updates werden immer wieder neue Charaktere hinzugefügt, im September-Update waren es beispielsweise die Hauptfiguren aus Die Schöne und das Biest.

Damit die Figuren bei euch wohnen wollen, müsst ihr im verwilderten Dreamlight Valley aber erst mal für Ordnung sorgen und ein hübsches, kleines Dorf schaffen, wozu ihr eine Menge kreativer Möglichkeiten von der Landschaftsgestaltung bis zu Innenarchitektur bekommt. Neue Charaktere könnt ihr außerdem dadurch freischalten, dass ihr in andere Regionen reist, dort Abenteuer übersteht und die Figuren aus den Klauen bekannter Schurken rettet.

Diablo 3 Eternal Collection

1:16 Diablo 3 für Nintendo Switch - Gameplay der Eternal Collection im Trailer

Angebot gültig bis: 24. September

Mit der Eternal Collection von Diablo 3 bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers. Letztere bringt eine der beliebtesten Klassen aus Diablo 2 zurück, während Reaper of Souls der Story einen fünften Akt hinzufügt und mit dem Kreuzritter einen ganz neuen spielbaren Charakter liefert. Die Switch-Versionen enthält zudem exklusive Zelda-Items wie Ganondorfs Rüstung.

Wie üblich in der Diablo-Reihe schnetzelt ihr auch im dritten Teil haufenweise Monster und levelt dabei euren Charakter auf. Vor allem die Suche nach immer besserer Ausrüstung sorgt für eine hohe Langzeitmotivation, außerdem lohnen sich durch die sehr verschiedenen Charakterklassen mehrere Durchgänge. Am meisten Spaß hat man im Koop: Bis zu vier Spieler*innen können miteinander losziehen, und zwar sowohl online als auch lokal.

Harvestella

2:07 Harvestella - Der Mix aus JRPG und Stardew Valley ist jetzt erhältlich

Angebot gültig bis: 25. September

Harvestella ist eine Mischung aus einem Action-RPG und einem Farming-Spiel wie Harvest Moon oder Stardew Valley. Ihr könnt also auf eurer Farm eure Felder bestellen und euch mit den Bewohnern der nahen Kleinstadt anfreunden. Sich einfach zurückzulehnen und das ruhige Leben zu genießen, geht hier allerdings nicht. Die Welt wird hier nämlich von einer apokalyptische Katastrophe namens Silentium bedroht, die durch gefährlichen Staub eure Feldfrüchte vernichtet.

Das Silentium tritt am Ende jeder Jahreszeit ein und dauert immer länger, sodass der Untergang unweigerlich bevorsteht, sofern ihr nichts unternehmt. Also müsst ihr losziehen, um die Ursache für die Katastrophe zu finden. Dazu erkundet ihr verschiedene Regionen und Städte und kämpft euch durch finstere Dungeons. Je nach Charakterklasse greift ihr eure Feinde dabei bevorzugt im Nahkampf an oder wehrt euch lieber mit mächtigen Zaubern.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection bekommt ihr zwölf Fighting-Game-Klassiker.

Angebot gültig bis: 25. September

Fans von Fighting Games, die sich auf eine nostalgische Reise durch die Vergangenheit begeben möchten, können mit der Street Fighter 30th Anniversary ein umfangreiches Paket mit ganzen 12 Spielen bekommen, vom allerersten Street Fighter aus 1987 bis hin zu Street Fighter III: Third Strike aus 1999. Mit dabei sind einige der größten Meilensteine des Genres, beispielsweise Street Fighter 2 in der Original- und der Turbo-Version, die auch heute noch von Street Fighter-Fans weltweit zelebriert werden.

Es sind sogar Spiele enthalten, die es zuvor nur auf Arcade gab und die nun zum ersten Mal auf Konsole verfügbar sind. Zum Teil gibt es wichtige Verbesserungen. So wurden beispielsweise vier der Spiele mit einem neuen Online-Multiplayermodus ausgestattet. Außerdem gibt es einen Museums-Modus, der euch mit reichlich Bonusmaterial durch 30 Jahre Entwicklungsgeschichte der Reihe führt.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

1:33 Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition im Trailer

Angebot gültig bis: 25. September

Die Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ist die Switch-Neuauflage des ursprünglich 2003 für GameCube erschienenen Rollenspiels und liefert neben verbesserter Grafik auch neues Voice Acting und sogar neue Gebiete. Anders als die älteren Teile der Final-Fantasy-Hauptreihe hat das Spin-off keine rundenbasierten Kämpfe, sondern ähnelt eher einem Hack&Slash-RPG und bietet Spezialattacken sowie spektakuläre Kombos.

Eine der größten Besonderheiten von Final Fantasy Crystal Chronicles ist zudem, dass ihr die Story zu viert im Koop spielen könnt. Während ihr beim Original dazu noch mehrere Exemplare des Game Boy Advance an den GameCube anschließen musstet, funktioniert das in der Neuauflage ganz bequem online. So könnt ihr nun gemeinsam im Team mit eurer Kristall-Karawane zu einer epische Reise aufbrechen, um nach der Myrrhe zu suchen und durch sie eure Welt vor einem tödlichen Gas zu retten.

Doraemon Story of Seasons

0:46 Doraemon: Story of Seasons - Der hübscheste Bauernhof-Simulator seit Harvest Moon

Angebot gültig bis: 30. September

Doraemon Story of Seasons ist ähnlich wie Disney Dreamlight Valley eine Lebenssimulation, allerdings mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Farming. Die berühmte Reihe Story of Seasons, die früher im Westen den Namen "Harvest Moon" trug, wird hier mit der Welt und den Figuren des seit mittlerweile 50 Jahren laufenden Animes Doraemon kombiniert, der sich um eine aus der Zukunft stammende Roboterkatze dreht.

Doraemon Story of Seasons bietet eine ruhige Spielerfahrungen, die ideal zum Entspannen und Wohlfühlen ist. Gewalt und Konflikte gibt es hier nicht, im Mittelpunkt des Gameplays stehen stattdessen der Aufbau des eigenen Bauernhofs, das Knüpfen von Freundschaften und die Teilnahme am Dorfleben. Auch der wunderschöne Look im Stil eines Aquarells trägt viel zur friedlichen Atmosphäre bei.

Spyro Reignited Trilogy

5:22 Spyro Reignited Trilogy - Test-Video: Von der Nostalgiekralle gepackt!

Angebot gültig bis: 24. September

Die Spyro Reignited Trilogy liefert euch gleich drei Klassiker unter den 3D-Platformern, nämlich Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! und Spyro: Year of the Dragon, in einer stark verbesserten Version. Die sehr schicke, komplett neue Grafik bringt den niedlichen Märchenlook der Spielwelt erst richtig zur Geltung. Auch die Steuerung wurde von Grund auf überarbeitet und geht nun leicht von der Hand.

Ansonsten bleiben die Remakes den Originalen weitgehend treu, was auch gut so ist, denn das Gameplay macht auch heute noch erstaunlich viel Spaß. Nach wie vor rast und fliegt ihr mit dem kleinen Drachen Spyro durch knallbunte Level und rennt dabei Gegner über den Haufen oder röstet sie mit eurem Feueratem. Zwischendurch gibt es Abwechslung durch kleine Rätsel oder Hinderniskurse, die ihr durch die Luft gleitend bewältigen müsst.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

1:50 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogie - Trailer zur Kollektion für Nintendo Switch

Angebot gültig bis: 25. September

Die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ist eine Neuauflage der ersten drei Teile der berühmten Detektiv-Adventure-Reihe und lässt uns in insgesamt 14 Fällen in die Rolle des erfolgreichen Anwalts Phoenix Wright schlüpfen. Dessen Aufgabe ist es, die Unschuld seiner Mandanten zu beweisen. Bevor es zur Verhandlung kommt, muss er aber erst mal Ermittlungsarbeit leisten, Zeugen befragen und Beweismaterial sammeln.

Beim Ermitteln können wir auf die Hilfe unseres Teams zählen, wobei insbesondere die übernatürlichen Fähigkeiten unserer Assistentin Maya sich als sehr nützlich erweisen. Trotzdem müssen wir auch selbst noch eine Menge kniffliger Rätsel lösen. Vor Gericht kommt es dann zu dramatisch im Anime-Stil inszenierten Plädoyers und Wortgefechten, in denen wir unsere Erkenntnisse nutzen und geschickt argumentieren müssen.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

1:38 Dragon's Dogma: Dark Arisen - Trailer zum Switch-Port

Angebot gültig bis: 25. September

Ihr habt Lust auf ein Open-World-Rollenspiel mit einer ähnlich düsteren Welt wie in The Witcher? Dann ist Dragon’s Dogma vielleicht das Richtige für euch. Das Action-RPG zeichnet sich neben seiner atmosphärischen Spielwelt vor allem durch seine temporeichen Kämpfe aus. Diese bestreitet ihr selten allein, sondern meist mit KI-Begleitern. Da ihr es zudem oft mit ganzen Gegnergruppen zu tun bekommen, arten die Gefechte gern in kleine Schlachten aus.

Der Schwierigkeitsgrad ist zwar nie unfair, aber oft sehr fordernd, weshalb auch Fans von Spielen wie Dark Souls auf ihre Kosten kommen dürften. Die Switch-Version enthält auch die Erweiterung Dark Arisen, die euch auf eine neue Insel mit rund 15 Stunden zusätzlicher Spielzeit schickt. Fürs Hauptspiel könnt ihr mit mindestens 30, wahrscheinlich aber eher mit 50 Stunden Spielzeit rechnen, wenn ihr die Nebenaufgaben nicht ignoriert. Ihr bekommt also eine Menge Inhalt für 5,09€.

Hunderte weitere Sonderangebote im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Spiele nur eine kleine Auswahl aus den hunderten Sonderangeboten im Nintendo eShop. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch selbst noch mal einen Blick auf die lange Liste der Deals zu werfen und sie nach den besten Schnäppchen zu durchstöbern. Hier kommt ihr zur Übersicht: