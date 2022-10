Nintendo Switch: Hunderte Spiele jetzt zu Preisen ab 1€ im Angebot

Der Nintendo eShop hat gerade wieder hunderte günstige Spiele für Nintendo Switch zu bieten, die Rabatte betragen zum Teil 90 Prozent oder sogar noch mehr. In diesem Artikel haben wir euch zehn besonders interessante Schnäppchen herausgesucht, das günstigste davon kostet nur einen einzigen Euro. Falls ihr lieber gleich zur Übersicht über sämtliche Deals wollt, findet ihr diese hier:

The Hong Kong Massacre / Beautiful Desolation

Angebot gültig bis: 13. November

Durch das Bundle mit The Hong Kong Massacre und Beautiful Desolation bekommt ihr gleich zwei interessante und aufwendig produzierte Indie-Spiele für knapp 4€. Beautiful Desolation fesselt schon auf den ersten Blick durch seine hübsche, isometrische Grafik und bietet noch dazu einen tollen Soundtrack von Mick Gordon (Doom, Wolfenstein). Das Adventure fasziniert aber auch durch seine Spielwelt, die afrikanische Mythologie mit postapokalyptischer Science Fiction verbindet. Während hier Story und Dialoge im Vordergrund stehen, handelt es sich bei The Hong Kong Massacre um einen temporeichen Top-Down-Shooter, der spielerisch an den Indie-Hit Hotline Miami erinnert, aber grafisch weit überlegen ist.

Cloudpunk

Angebot gültig bis: 12. November

Cloudpunk schickt euch als Fahrerin eines halblegalen Lieferdienstes, der sich auf eine zwielichtige Kundschaft spezialisiert hat, in die futuristische, düstere Großstadt Nivalis. Mit unserem fliegenden Auto rasen wir durch die Schluchten zwischen den gigantischen Wolkenkratzern und erledigen risikoreiche Aufträge. Manchmal erkunden wir die Winkel der Stadt auch zu Fuß, führen Dialoge mit ihren Bewohnern und lernen sie so besser kennen. Dabei bekommen wir es unter anderem mit Hackern, Vertretern skrupelloser Konzerne und rebellierenden KIs zu tun und müssen Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Geschichte und die Zukunft der Stadt insgesamt beeinflussen können.

Death Squared

Angebot gültig bis: 6. November

Das Knobelspiel Death Squared bekommt ihr jetzt 92 Prozent günstiger, sodass ihr nur noch einen einzigen Euro bezahlt. Hier geht es darum, in einem Labor farbige Würfel zum für sie bestimmten Zielpunkt zu befördern. Das wäre einfach, wären die Levels nicht voller Fallen, durch die wir den einen Würfel vielleicht vernichten, wenn wir den anderen zur falschen Zeit bewegen. Die Story-Kampagne, die sich um die künstliche Intelligenz Iris und den KI-Tester David dreht und 80 Levels bietet, könnt ihr allein oder zu zweit im Koop spielen. Daneben bekommt ihr einen Party-Modus für vier Spieler*innen, der aus 40 Levels besteht. Für alle, die nach einer besonderen Herausforderung suchen, gibt es auch noch die 30 extra schweren sogenannten Vault-Levels.

Door Kickers

Angebot gültig bis: 26. Oktober

In dem spannenden Echtzeittaktikspiel Door Kickers kontrollieren wir aus der Top-Down-Perspektive eine Spezialeinheit der Polizei und stürmen Gebäude voller bewaffneter Krimineller und Terroristen. Dabei wird das Öffnen jeder einzelnen Tür zu einem nervenaufreibenden Erlebnis, weil wir nie wissen, wer dahinter auf uns wartet. Zudem müssen wir stets unsere Umgebung im Auge behalten, denn ein einziger vergessener Gegner, der plötzlich in unserem Rücken auftaucht, kann schnell den Tod bedeuten. Durch erfüllte Aufträge schalten wir Upgrades frei und können unserem Team zwischen den Missionen neue Ausrüstungsgegenstände wie Sprengstoff und Blendgranaten spendieren, die neue Taktiken ermöglichen.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Angebot gültig bis: 8. November

Wie bei den anderen Spielen der Reihe handelt es sich auch bei Bridge Constructor: The Walking Dead um ein Knobelspiel, in dem es darum geht, mit begrenzten Mitteln stabile Brücken über tiefe Abgründe zu bauen, die einem anschließenden Belastungstest mit Fahrzeugen standhalten. Diesmal werden die Brücken allerdings gebraucht, um Figuren aus der Serie The Walking Dead wie Daryl und Michonne in Sicherheit zu bringen. Damit diese nicht schon gefressen werden, bevor sie sich über die Brücke retten, können wir allerlei Fallen einsetzen und zudem Granaten und Sprengstoff zu Hilfe nehmen, um die untoten Horden zu dezimieren. Dass wir uns um die Brücke und die Überlebenden zugleich kümmern müssen, macht diesen Teil der Reihe besonders fordernd.

Deponia Collection

Angebot gültig bis: 14. November

Mit der Deponia Collection bekommt ihr gleich vier hochkarätige Adventures aus Deuschland in einem Bundle, nämlich die ursprüngliche Trilogie bestehend aus Deponia, Chaos on Deponia und Goodbye Deponia sowie das erst deutlich später erschienene Deponia Doomsday. Protagonist ist der egoistische Antiheld Rufus, der es vom Müllplaneten Deponia in die hübsche schwebende Stadt Elysium schaffen will. Bei dem Versuch lernt er die Elysianerin Goal kennen und wird mit ihr in eine finstere Intrige verstrickt. Neben der Story lebt die Reihe vor allem von ihrem schrägen Humor. Das Gameplay besteht aus klassischen Rätseln im Point&Click-Stil, bei denen man schon mal um ein paar Ecken denken muss, um auf die richtige Lösung zu kommen.

Railway Empire

Angebot gültig bis: 30. Oktober

Bei Railway Empire seid ihr richtig, wenn ihr eine komplexe Aufbausimulation sucht, in die ihr euch für Dutzende Stunden vertiefen könnt. Zugleich handelt es sich aber auch um ein tolles Spiel für gemütliche Feierabende, wenn ihr ohne Stress den Anblick von Dampfloks genießen wollt, die durch hübsche, friedliche Landschaften fahren. Wie der Name schon sagt, geht es in Railway Empire darum, euer eigenes Eisenbahnunternehmen aufzubauen. Dabei beginnt ihr in den Anfangszeiten der Branche im Jahr 1830 und könnt es bis ins 20. Jahrhundert hinein zu einem großen Imperium bringen. Die überarbeitete Version für Nintendo Switch bietet neben einer an die Konsole angepassten Steuerung ein paar Erweiterungen mit neuen Regionen wie Mexiko und den Anden.

Valfaris & Slain

Angebot gültig bis: 2. November

Valfaris und Slain sind blutige Action-Platformer, die sich durch ihre detaillierte Pixelgrafik im Heavy-Metal-Stil auszeichnen. Slain schickt euch in eine düstere Fantasy-Welt und erinnert nicht nur aufgrund des Artdesigns und der furchterregenden Dämonen, gegen die ihr antretet, sondern auch durch den hohen Schwierigkeitsgrad an eine Mischung aus Dark Souls und frühen Castlevania-Spielen. Während ihr hier zumeist mit dem Schwert auf kurze Distanz kämpft, versetzt euch Valfaris in ein nicht minder düsteres Science-Fiction-Szenario, in dem euch mächtige Schusswaffen zur Verfügung stehen. Eure Aufgabe ist es hier, das Rätsel um eure verschwundene Heimat zu lösen, wofür ihr in erster Linie massenhaft Gegner schnetzeln müsst.

Resident Evil Revelations 2

Angebot gültig bis: 16. November

Im Horrorspiel Resident Evil Revelations 2 spielt ihr die schon aus früheren Serienteilen bekannte Claire Redfield sowie ihre Kollegin Moira Burton, die gemeinsam für eine Organisation gegen Bioterrorismus arbeiten. Bei einem Überfall werden die beiden Frauen jedoch entführt und in ein Gefängnis auf einer einsamen Insel gebracht. Bei ihrer Flucht stoßen sie auf erschreckende Geheimnisse und müssen sich natürlich gegen eine Menge Monster und Untote wehren. Das Gameplay mischt wie üblich in der Serie Shooter-Passagen mit Rätseln, Stealth und Erkundung. Ihr könnt sowohl allein als auch zu zweit im Koop spielen. Die Switch-Version bietet ein paar zusätzliche Inhalte und unterstützt sowohl den Touchscreen als auch die Bewegungssteuerung.

FAR: Lone Sails

Angebot gültig bis: 3. November

FAR: Lone Sails ist ein postapokalyptisches Adventure, in dem wir mit einem improvisierten Fahrzeug, das sich teils durch einen Motor und teils mithilfe eines Segels bewegt, durch eine karge, ausgetrocknete Welt reisen. Dabei stellen sich uns immer wieder Hindernisse in den Weg, die wir überwinden können, indem wir kleine Rätsel lösen. Zugleich müssen wir auch stets unsere Treibstoffvorräte im Auge behalten, sonst bleiben wir früher oder später auf der Strecke. Die Faszination von Far: Lone Sails entsteht aber weniger durch die Gameplay-Mechaniken als vielmehr durch das hervorragende Artdesign und die hübsch gezeichneten und abwechslungsreichen Hintergründe, durch die wir nach und nach immer mehr über die geheimnisvolle Spielwelt erfahren.