Nintendo Switch im Bundle mit Skyrim für 300 Euro - Technik-Kracher bei Otto.de

Dieses Wochenende gibt es bei Otto.de die Technik-Kracher-Angebote. Darunter könnt ihr euch die Nintendo Switch in Neon-Rot / Neon-Blau im Bundle mit The Elder Scrolls 5: Skyrim günstiger sichern. Für das interessante Bundle werden nur 299,99 Euro fällig.

Die Switch war im letzten Jahr ein großer Verkaufsschlager und bietet herausragende Exklusiv-Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey an.

Nintendo Switch + Skyrim für 299,99 Euro

Ebenfalls im Angebot befindet sich der New Nintendo 2DS XL. Gleich zwei Editionen sind hier reduziert. Ihr bekommt jeweils den Handheld in Blau oder Orange im Bundle mit Pokémon Ultramond oder Ultrasonne, sowie dazu gehörigem Notizbuch.

New Nintendo 2DS XL + Ultramond für 129,99 Euro

New Nintendo 2DS XL + Ultrasonne für 129,99 Euro

Die Angebote gelten bis zum 15. April oder solange der Vorrat reicht. Bis zum 16. April könnt ihr außerdem eine 100 Tage Zahlpause ohne Aufpreis nutzen. Bei Otto.de gibt es außerdem die Möglichkeit eine unkomplizierte Ratenzahlung abzuschließen.