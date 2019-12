Nintendo Switch - Indie Direct für 10. Dezember angekündigt

Kurz vor Jahresende geht es in der Welt des Gamings noch einmal rund. Neben der State of Play und den Game Awards will nun auch Nintendo noch einmal ein paar Ankündigungen loswerden.

Indie World - Nintendo kündigt Livestream mit zahlreichen Indie-Spielen an

Wie Nintendo via Twitter angekündigt hat, wird morgen, am 10. Dezember 2019 ein neuer Indie World-Livestream an den Start gehen. Um 19 Uhr deutscher Zeit, dürfen wir uns auf eine 20-minütige Präsentation der neuesten Indie-Spiele freuen.

Morgen, am 10.12. um 19:00 Uhr erscheint eine neue #IndieWorld-Präsentation! In diesem etwa 20 Minuten langen Livestream erfahrt ihr das Neueste zu kommenden Indie-Spielen für #NintendoSwitch!



Wo kann ich den Stream verfolgen? Wie immer kann die Indie World-Veranstaltung live auf Nintendos offiziellen YouTube-Kanal verfolgt werden:

Was können wir erwarten? Neben zahlreichen Neuankündigungen noch unbekannter Indie-Projekte können wir vielleicht auch Updates zu Titeln wie Hollow Knight: Silksong, oder auch Eastward erwarten.