Die Nintendo Switch ist eine tolle Konsole, aber die Joy-Cons können Probleme machen, sei es wegen der geringen Größe oder weil die Sticks nicht immer das tun, was sie sollen. Glücklicherweise lassen sich die meisten Schwierigkeiten mit günstigem Zubehör beheben. Doch selbst wenn man mit den Joy-Cons zufrieden ist, gibt es ein paar Gadgets, die den Spielspaß noch erhöhen können. In dieser Kaufberatung verschaffen wir euch einen Überblick.

Diese Kaufberatung ist nicht von einem Werbepartner in Auftrag gegeben, sondern eine Liste mit Empfehlungen. Die hier aufgeführten Angebote sind aber mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Habt ihr Vorschläge für Artikel, die wir aufnehmen sollten? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

Inhalt:

Thumbsticks zum Austauschen

Günstige Lösung: Wer mit den Thumbsticks der Joy-Cons unzufrieden ist, kann zu Geräten von Drittherstellern greifen. Eine billigere Lösung ist es jedoch, die betreffenden Sticks auszutauschen. Zu Preisen von ca. 12 bis 15 Euro könnt ihr Sets bekommen, die nicht nur zwei neue Sticks, sondern auch sämtliches Werkzeug enthalten, das ihr für den Austausch braucht.

Joy-Con Drift: Selbst reparieren oder einschicken? Wer unter dem verbreiteten Drift-Problem leidet, kann die Joy-Cons bei Nintendo zur Reparatur einschicken. Wenn noch Garantie besteht, ist diese kostenlos, aber selbst ohne Beleg zeigt sich Nintendo oftmals kulant. In der Regel ist es deshalb einen Versuch wert, sich an Nintendo zu wenden, bevor man selbst Hand anlegt. Mehr Infos erhaltet ihr im Nintendo Reparaturportal.

Mäßig komplizierter Austausch: Der Einbau erfordert ein bisschen Mühe sowie etwas Fingerspitzengefühl, vor allem im Umgang mit den teils sehr empfindlichen Kabeln. Wenn man sich streng an die Anleitungen hält, die solchen Sets in der Regel beiliegen, oder sich entsprechende Videos im Netz anschaut, sollte man aber keine allzu großen Schwierigkeiten bekommen. Mit einer halben Stunde Arbeit pro Stick sollte man rechnen.

Ohne Werkzeug kaum günstiger: Die Qualität der Ersatz-Tumb-Sticks auf dem Markt ist überwiegend gut, auch im Vergleich zu den Original-Sticks der Joy-Cons. Wenn ihr das zusätzliche Werkzeug nicht haben wollt, könnt ihr natürlich auch die Sticks allein kaufen.Viel Geld spart ihr damit allerdings nicht, die Preise für zwei Sticks liegen in der Regel bei 10 bis 11 Euro.

Griffe für einzelne Joy-Cons

Halterungen, in die sich ein einzelner Joy-Con einfügen und so in einen Controller mit Griffen verwandeln lässt, sind sehr beliebt. Gerade für Spieler mit größeren Händen sind die Joy-Cons so viel komfortabler zu halten.

Nur für simple Spiele: Zu einem vollwertigen Controller wird der Joycon dadurch aber natürlich nicht. Schließlich verfügt er weiterhin nur über einen Stick, vier Buttons und zwei Schultertasten. Das reicht immerhin für einige Titel mit simpler Steuerung wie Mario Kart, aber für komplexere Spiele sind die Griffe nutzlos.

Für den lokale Multiplayer: Gedacht sind sie vor allem für diejenigen, die jene simpleren Titel im lokalen Multiplayer mit einigermaßen komfortabler Handhaltung spielen, sich dazu aber nicht extra richtige Controller kaufen wollen. Für sie und nur für sie sind die Griffe, die im 2er-Set je nach Fabrikat zwischen 10 und 20 Euro kosten, eine gute und günstige Lösung. Für alle anderen macht der Kauf hingegen keinen Sinn, weil sie mit der mitgelieferten Halterung für beide Joy-Cons bereits besser bedient sind.

Große Auswahl: Falls ihr zur richtigen Zielgruppe gehört und euch nun fragt, für welche der vielen Griffe auf dem Markt ihr euch entscheiden sollt: Die MoKo Nintendo Switch Controller Grips genießen unter Nutzern einen hervorragenden Ruf. Sie kosten etwa 16€ im 2er-Set. Es gibt aber viele andere Fabrikate, von denen manche sogar noch ein paar Euro günstiger sind.

Joy-Con-Lenkräder

Neben den Halterungen in Controllerform gibt es auch solche, die die Gestalt eines Lenkrads oder Tennisschlägers haben. Dass diese nur für eine eng begrenzte Zahl an Spielen nützlich sind, versteht sich von selbst.

Günstig: Es handelt sich dabei in der Regel um einfache Plastikhalterungen ohne jede eigene Elektronik, die durch die Bewegungssteuerung der Joy-Cons funktionieren. Entsprechend günstig sind die Preise. Die Joy-Con-Lenkräder von Nintendo selbst kosten beispielsweise circa 13 Euro im 2er-Set, Lenkräder von Drittanbietern sind in der Regel noch ein paar Euro günstiger und bieten ähnliche Qualität.

Leider sehr klein: Einen Mangel haben alle Joy-Con-Lenkräder gemein: Sie sind sehr klein, was der Größe der Joy-Cons geschuldet ist, die in die Mitte des Lenkrads eingefügt werden. Das schadet natürlich dem Gefühl, sich tatsächlich am Steuer eines Wagens oder auch nur eines Karts zu befinden, doch bei größeren Lenkrädern wären die Buttons kaum erreichbar.

Kaum Alternativen: Alternativen gibt es daher leider kaum. Nur das Lenkrad von Hori* ist etwas größer und bietet mehr Grip an den Seiten. Dafür ist es mit circa 13 Euro für ein einzelnes Lenkrad deutlich teurer als die Konkurrenz. Einen allzu großen Unterschied machen die paar zusätzlichen Zentimeter leider nicht.

Joy-Con-Tennisschläger

Auch bei den Tennisschlägern handelt es sich um einfache und günstige Plastikhalterungen. Nintendo bietet selbst keine Schläger an. Man ist also auf Produkte von Drittanbietern angewiesen, bei denen die Preise für ein 2er-Set zwischen 8 und 20 Euro liegen.

Kaum Qualitätsunterschiede: Qualitätsunterschiede zwischen den verschiedenen Fabrikaten gibt es kaum. Es empfiehlt sich, Produkte mit Handschlaufen zu kaufen, damit der Schläger nicht versehentlich durch die Luft fliegt im Fernseher landet. Diese sind aber in der Regel auch bei den günstigsten Fabrikaten vorhanden.

Optisches Gimmick: Im Grunde sind die Tennisschläger kaum mehr als ein optisches Gimmick. Während die Lenkräder oder auch die Halterungen mit Controllergriffen zumindest für eine andere Handhaltung des Spielers sorgen, schwingen sich die Tennisschläger nicht besser als die Joy-Cons ohne Aufsatz. Am Spielgefühl ändert sich daher wenig, bestenfalls liegen die Griffe der Schläger ein bisschen angenehmer in der Hand. Ob das den Kauf rechtfertigt, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Joy-Con Gun

Kein echtes Zielen: Haben wir schon die Tennisschläger als bloßes Gimmick bezeichnet, trifft dies auf die Joy-Con Gun erst recht zu. Wer hier auf Motion Controls wie bei einem Arcade-Shooter hofft, wird enttäuscht. Die Plastikhalterung dient einfach nur dem Gefühl, eine Waffe in den Händen zu halten. Zielen muss man nach wie vor mit den Sticks der Joy-Cons.

Ein bisschen mehr Immersion: Immerhin liegt die Halterung gut in der Hand, die Buttons und Sticks bleiben gut erreichbar. Empfehlen kann man den Kauf dennoch nur denjenigen, die den Immersionsgrad in Shootern unbedingt noch ein wenig steigern wollen. Bei allen anderen dürfte die Joy-Con Gun nach kurzer Zeit im Regal verstauben.

Die Joy-Con Gun gibt es bei Händlern wie Amazon unter verschiedenen Markennamen. Dahinter verbirgt sich jedoch in der Regel dasselbe Produkt.

Ring Fit Adventure

Ein neues Wii Fit: Ein ganz besonderer Fall ist der oben abgebildete Ring, in den man eines der beiden Joy-Cons einfügt. Dieser wird nämlich nur für ein einziges Spiel benutzt: Ring Fit Adventure. Dabei handelt es sich um ein Fitness-Spiel in der Tradition von Wii Fit. Neben dem Ring gehört dazu auch noch ein Oberschenkelgurt, in den der zweite Joy-Con eingefügt wird.

Verschiedene Modi: So ausgestattet machen wir eine ganze Menge schweißtreibender Fitnessübungen, um in einer umfangreichen Kampagne einen fiesen Bodybuilderdrachen und seine Schergen zu besiegen. Haben wir das geschafft, können wir auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal anfangen. Daneben steht auch ein freier Trainingsmodus mit vordefinierten oder selbst erstellten Programmen zur Verfügung. Unsere Highscores können wir mit denen anderer Spieler vergleichen.

Fazit: Insgesamt bietet Ring Fit Adventure ein umfangreiches, schweißtreibendes und muskelkatererzeugendes Fitnesstraining, das lange motiviert, idealerweise aber noch durch weitere sportliche Betätigung ergänzt werden sollte. Ring, Gurt und Spiel zusammen gibt es derzeit für knapp 80 Euro. Ob es irgendwann vielleicht noch mehr Spiele für die Hardware gibt, bleibt abzuwarten. Schließlich ist Ring Fit Adventure erst im Herbst 2019 erschienen.

Grips, Batterieaufsätze, Hüllen und mehr

Neben den größeren Geräten und Halterungen, in die ihr die Joy-Cons einfügen könnt, gibt es noch ein paar nützliche Kleinigkeiten, die eure Joy-Cons aufwerten.

Batterieaufsätze: Eines der besten Gadgets sind die von Nintendo selbst stammenden Batterieaufsätze. Dass ihr mit diesen die Joy-Cons laden könnt, während ihr sie abgekoppelt von der Konsole verwendet, ist dabei eher zweitrangig. Wichtiger ist, dass die Joy-Cons durch sie viel angenehmer zu halten sind, gerade für Spieler mit großen Händen. Zudem verfügen sie über praktische Handgelenkschlaufen.

Handgelenkschlaufen: Wer sich nur für die Handgelenkschlaufen interessiert, kann diese übrigens auch einzeln für sehr viel weniger Geld bekommen. Auch in diesem Fall handelt es sich um ein First-Party-Produkt von Nintendo.

Hüllen: Eher der Optik dienen die vielen Joy-Con-Hüllen auf dem Markt, die in der Regel für unter 10 Euro zu haben sind. Hochwertigere Modelle erfüllen aber auch eine Schutzfunktion und können circa 20 Euro kosten. Selbst mit solchen Schutzhüllen würden wir uns allerdings nicht darauf verlassen, dass die Joy-Cons allzu viele Stürze unbeschadet überstehen.

Thumb Grips: Zum Teil bekommt ihr zu solchen Joy-Con-Hüllen bereits Thumb Grips mit dazu, durch die ihr die Oberfläche der Analogsticks an eure eigenen Vorlieben anpassen könnt. Natürlich könnt ihr die Grips auch ohne weiteres Zubehör kaufen. In der Regel kosten Sets mit einigen Grips zwischen 5 und 10 Euro. Hier findet ihr eine Auswahl:

Controller-Griffe für beide Joy-Cons

Eine Halterung, in die beide Joycons passen und sich so zu einem Controller umwandeln lassen, ist im Lieferumfang der Switch-Konsole bereits enthalten. Auf dem Markt gibt es zwar zahlreiche Alternativen zum Original, die meisten bieten jedoch keinen Mehrwert. Ein Kauf lohnt sich daher in der Regel nur, wenn die mitgelieferte Halterung kaputt ist und man günstigen Ersatz sucht oder wenn man mehr als zwei Joy-Cons besitzt.

Bessere Handhaltung: Es gibt allerdings Halterungen, die eine angenehmere Handhaltung versprechen. Erwähnenswert ist beispielsweise das mit 10 Euro recht günstige Modell von Speedlink, in das die Joy-Cons schräg eingefügt werden. So stehen die Buttons unten links und der Stick unten rechts näher beieinander, der Stick oben links und die Buttons oben rechts hingegen weiter voneinander entfernt, wie dies auch bei einem gewöhnlichen Controller im Xbox-Design der Fall wäre.

Für Unzufriedene: Wer beim Original mit der Handhaltung unzufrieden ist, für den könnte diese Alternative vielleicht einen Blick wert sein. Mehr Geld in eine bessere Halterung zu investieren, dürfte sich hingegen kaum lohnen. Schließlich bekommt man ab 20 Euro aufwärts schon richtige Controller in zufriedenstellender Qualität.

Griffe mit Aufladefunktion

Sowohl die mitgelieferte Halterung von Nintendo als auch die Alternative von Speedlink besitzen keine Aufladefunktion. Gerade für Spieler, die die Switch in erster Linie als Heimkonsole nutzen, kann es lästig sein, die Joy-Cons immer wieder aus der Halterung nehmen und an die Switch hängen zu müssen. Aufladehalterungen lösen dieses Problem.

Teures Produkt: Nintendo bietet selbst eine solche Halterung zum stolzen Preis von circa 26 Euro an. Diese tut einwandfrei ihren Dienst, doch auch hier sollte man sich die Frage stellen, ob man sich von diesem Geld nicht lieber gleich einen richtigen Controller kaufen möchte. Dann braucht man die Joy-Cons ohnehin nicht mehr, solange man die Switch als Heimkonsole verwendet.

Halterung mit Akku: Etwas anders sieht die Sache bei der Aufladehalterung von Drittanbieter CSL aus, denn diese verfügt über einen Akku mit 1000 mAH und kann somit auch als mobile Powerbank für die Joycons verwendet werden.

Mäßig nützlich: Wirklich praktisch ist das aber nur selten, da die Joy-Cons beim mobilen Gebrauch ja meist an der Switch hängen und über sie geladen werden. Außerdem ist der Akku der Switch das viel größere Problem als der Akku der Joycons. Wir raten deshalb, sich den Kauf gut zu überlegen. Wenigstens ist die CSL Aufladehalterung mit ca. 20€ recht günstig.

Ladestationen

Für Spieler mit vielen Joy-Cons: Es gibt viele Wege, die Akkus der Joy-Cons zu laden. Neben den Aufladehalterungen, den oben genannten Batterieaufsätzen und natürlich dem ganz gewöhnlichen Aufladen an der Konsole kann man auch eine Aufladestation benutzen. Diese bieten sich vor allem für diejenigen an, die mehr als zwei Joy-Cons besitzen und deshalb nicht alle gleichzeitig an die Konsole ankoppeln können.

Vier Joy-Cons und mehr: Joy-Con-Ladestationen bieten in der Regel Platz für vier Joy-Cons. Manche können darüber hinaus noch ein bis zwei Wireless Pro Controller oder sogar die Nintendo Switch selbst laden. In letzterem Fall ist es jedoch zumeist so, dass die Ladestation nur entweder vier Joy-Cons oder zwei Joy-Cons und die Switch gleichzeitig schafft.

Joy-Con-Alternativen

Wenn euch all das oben genannte Zubehör nicht ausreicht, um euch mit den Joy-Cons anzufreunden, müsst ihr wohl oder übel zu einer Alternative greifen. Glücklicherweise gibt es davon inzwischen so einige.

Hori Split Pad Pro: Die vielleicht populärste ist das Hori Split Pad Pro, das dank seiner Griffe für eine bessere Handhabung sorgt. Auch Sticks und Buttons funktionieren präziser als bei den Joy-Cons. Dafür fehlen einige Zusatzfunktionen wie Bewegungssteuerung und Rumble-Funktion. Auch lässt sich das Split Pad Pro nur im mobilen Betrieb und angekoppelt an die Switch verwenden. Wer mehr wissen will, findet einen ausführlicheren Bericht in unserer Switch-Controller-Kaufberatung.

Linker Joy-Con von Hori: Wenn euch an den Joy-Cons nicht die Größe oder die Sticks stören, sondern einzig und allein der Umstand, dass sie kein vernünftiges Steuerkreuz haben, gibt es eine einfache Lösung: Ein linker Joy-Con von Hori, der genau dieses besitzt. Das Kreuz funktioniert sehr präzise, aber auch hier fehlen Features wie Bewegungssensoren oder Vibration. Da der NFC-Kontaktpunkt für Amiibos sich ohnehin im rechten Joy-Cons befindet, ist zumindest das kein Problem.

Wer sich im Netz umschaut, findet übrigens noch eine ganze Reihe weitere Alternativen neben den offiziell lizenzierten Produkten von Hori. Wir haben euch hier ein paar zusammengestellt, für deren Qualität wir allerdings nicht die Hand ins Feuer legen möchten, da wir sie nicht testen konnten: