Nintendo Switch - Neues Mario Kart-Lenkrad für angekündigt

Der Controller-Hersteller HORI wird bald ein richtiges Lenkrad mit Pedalen für die Nintendo Switch anbieten. Optisch ist das Ganze natürlich an Mario Kart angelehnt, ihr könnt aber auch andere Rennspiele damit steuern (via The Inventory)

Das Lenkrad ist offiziell von Nintendo lizensiert und wird laut Beschreibung Bonus-Funktionen für Mario Kart 8 Deluxe bieten. Die Verbindung mit euer Switch oder einem PC erfolgt per USB-Anschluss der Dockings-Station.

Vollgas auf der Switch

Es sind alle Buttons der normalen Joy-Con oder Pro Controller vorhanden. Derzeit wird der Preis auf der deutschen Amazon-Seite mit 60 Euro angegeben. Ihr solltet also keine technischen Wunder erwarten. Force Feedback oder ähnliches gibt es offenbar nicht.

In Asien wird es allerdings auch eine teurere Variante des Lenkrads geben. Für 130€ bekommt ihr im Shop von Playasia beispielsweise Schaltwippen an der Rückseite, oder eine einstellbare Dead Zone dazu. Ob die Deluxe-Variante auch offiziell in Europa erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Das ist nicht der einzige neue "Controller", der für die Switch erscheint. Nintendo hat ebenfalls einen offiziellen Stylus angekündigt, mit dem ihr zum beispiel das kommende Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging besser spielen könnt. Ebenfalls offiziell von Nintendo erscheint am 18. Oktober der Ring-Con, mit dem ihr Fitness-Spiele spielen könnt.