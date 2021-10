Nintendo Switch - Mobil oder stationär? Selten seid ihr so unentschlossen gewesen

Vor kurzem hatten wir euch erst in einer Umfrage danach gefragt, welche Konsolen ihr besitzt. Dabei ist herausgekommen, dass individuell gesehen auf einzelne Hardware-Revisionen von den aktuellen Plattformen ihr am häufigsten eine Nintendo Switch im Haushalt habt.



Deshalb wollten wir jetzt wissen, wie ihr denn mit eurer Konsole spielt. Denn die Nintendo Switch bietet als Hybrid die Optionen, sowohl mobil im Handheld-Modus als auch stationär im Dock am Fernseher zu spielen. Dementsprechend "unentschlossen" ist auch das vorläufige Endergebnis.

Ganz knapp spielt ihr lieber im Handheld als am Fernseher

Insgesamt haben an der Umfrage 2468 individuelle Stimmen teilgenommen und dabei ist folgendes Ergebnis herangekommen:

Die meisten nutzen wirklich beide Modi der Konsole : Mit insgesamt 685 Stimmen (28 Prozent) kommt heraus, dass die meisten von euch die Konsole mehr unterwegs nutzen als stationär. Dieser erste Platz könnte aber kaum knapper sein, denn das genaue Gegenteil (mehr stationär als mobil) kommt auf 669 Zählern (27 Prozent). Einigermaßen ausgeglichen nutzen die Switch gerade einmal 379 Teilnehmende (15 Prozent) von euch.

Insgesamt etwas abgeschlagener aber nah beieinander waren die letzten beiden Optionen. So gibt es noch 380 (15 Prozent) unter euch, die die Switch tatsächlich nur am Fernseher nutzen. Das ist erstaunlich mit Blick darauf, dass von vielen die Switch als Handheld angesehen werden und die Spiele oftmals am Fernseher durch niedrigere Auflösungen im Vergleich verwaschen wirken können. Ganz am Ende der Umfrage mit 355 Stimmen (14 Prozent) stehen all die, die hauptsächlich im Handheld spielen.

Somit hat sich zumindest bei euch die Switch den Ruf als Hybriden wirklich verdient.

Gibt es Gründe, warum ihr zum Beispiel nur am Handheld oder nur am Fernseher spielt? Wünscht ihr euch mehr Hybrid-Konsolen?