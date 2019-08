Neue Nintendo Switch-Angebote im eShop - Diese Spiele lohnen sich

Neue Switch-Angebote: Im Nintendo eShop erhaltet ihr gerade eine Reihe von Nintendo Switch-Spielen günstiger, darunter Mario Tennis Aces und Pillars of Eternity. In diesem Artikel geben wir euch eine Übersicht der aktuellen Deals und verraten, welche Spiele sich für wen lohnen.

Diese Switch-Spiele gibt's aktuell u.a. günstiger

Das Highlight des Sales

Mario Tennis Aces

Genre: Sport, Tennis

Sport, Tennis Release: 22. Juni 2019

Darum geht's: Wie der Titel schon vermuten lässt, liefern wir uns in Mario Tennis Aces flotte Tennis-Matches mit den Figuren aus dem Mario-Universum. Als Mario, Luigi, Wario, Peach, Waluigi und vielen weiteren Sportlern begeben wir uns auf den virtuellen Tennis-Platz und versuchen, die Partie mit Standardschlag, Top-Spin, Slice und Spezial-Schlägen für uns zu entscheiden.

Mit Singleplayer-Modus: Erstmals in der Seriengeschichte wartet zudem ein Story-Modus auf uns, der Mario über eine Weltkarte reisen und ihn auf verschiedenen Plätzen gegen Gegner antreten lässt. Sogar Bosskämpfe und verschiedene Missionen soll es hier geben. Einen lokalen Multiplayer für bis zu vier Spieler gibt's natürlich ebenfalls.

Für wen lohnt sich das Spiel? Somit richtet sich Mario Tennis Aces insbesondere an Tennis. Enthusiasten. Aber auch für Mario-Fans, die nichts mit dem Sport am Hut haben, dürfte der Titel einen Blick wert sein. Das liegt insbesondere an dem gelungenen Story-Modus, der eine herrlich abgedrehte Geschichte erzählt.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Mario Tennis Aces.

Brothers: A Tale of Two Sons

Genre: Adventure

Adventure Release: 28. Mai 2019 (Switch)

Darum geht's: Brothers: A Tale of Two Sons ist ein Top-Down-Adventure von dem schwedischen Entwickler Starbreeze Studios (bekannt für A Way Out). Die Story dreht sich um zwei Brüder, deren Aufgabe es ist, eine Heilung für ihren im Sterben liegenden Vater zu finden.

Das Besondere? Wir spielen beide Figuren gleichzeitig: Mit dem linken Stick steuern wir den älteren Bruder, mit dem rechten Stick den jüngeren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Kurzum: Für Spieler, die nach einem kurzen Abenteuer mit einer emotionalen Geschichte suchen. Brothers beschäftigt uns rund zwei Stunden lang, schafft es in der kurzen Zeit allerdings, eine Geschichte zu erzählen, die uns im Kopf bleibt.

Mehr Infos findet ihr in unserem Test zu Brothers: A Tale of Two Sons.