Der Nintendo eShop hat seine Neujahrsaktion gestartet, die noch bis zum 12. Januar läuft und in der es unter anderem viele Multiplayer-Spiele für Nintendo Switch günstiger gibt. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, wobei es sich um eine bunte Mischung aus Spielen mit lokalen oder auch Online-Mehrspielermodi handelt. Die Übersicht über alle Angebote der Neujahrsaktion findet ihr hier:

Mario Golf: Super Rush

In Mario Golf: Super Rush begleiten wir den berühmten Klempner schon zum siebten Mal auf den Golfplatz, wobei wir uns diesmal zwischen der traditionellen Steuerung mit Buttons und der neuen Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller entscheiden können. Außerdem können wir aus 16 Charakteren aus dem Mario-Universum wie Yoshi, Donkey Kong, Luigi und natürlich Mario selbst wählen, die alle über verschiedene Statuswerte und zudem über Spezialfähigkeiten verfügen. So verwandelt beispielsweise Yoshi Bälle in schwer kontrollierbare Eier und Luigi lässt den Boden gefrieren. Im Multiplayer können wir sowohl online als auch lokal in verschiedenen Modi gegeneinander antreten.

1-2-Switch

Mit 1-2-Switch könnt ihr euch im lokalen Multiplayer spannende Duelle liefern, entweder 1 gegen 1 oder im Teamduell. In letzterem Modus bringt jedes gewonnene Minispiel das eigene Team auf dem Spielbrett näher ans Ziel. Die 28 Minispiele machen reichlich Gebrauch von der Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller. Zur Auswahl stehen sportliche Wettbewerbe wie Tischtennis oder Baseball, spannende Zweikämpfe wie Revolverduelle oder Schwertkämpfe, Musik- und Rhythmusspiele wie "Tanzfieber" oder "Luftgitarre" und auch kuriose Spielideen wie "Wettmelken", "Blindrasur" oder "Korkenknallerei". Es sollte also für jeden Geschmack und jede Stimmung etwas dabei sein.

FIFA 22 Legacy Edition

Mit der FIFA 22 Legacy Edition könnt ihr in den besten Fußball-Ligen der Welt die Saison 2021/2022 nachspielen, und zwar mit den aktuellen Vereinen, Spielern und Trikots. Zudem wurden ein paar Details grafisch überarbeitet. Spielerisch hat sich kaum etwas getan, man bekommt die aus den vergangenen Jahren gewohnte Qualität. Neben den üblichen Singleplayer-Modi wie dem Karrieremodus gibt es eine ganze Reihe verschiedener-Multiplayer-Varianten, sowohl lokal als auch online. Im lokalen Multiplayer könnt ihr euch die Joy-Con Controller teilen. Online ist neben Freundschaftsspielen und Online-Saisons auch wieder der motivierenden, aber mit Mikrotransaktionen verbundene Ultimate Team Modus dabei, in dem ihr eure eigene Mannschaft aufbaut.

LEGO Marvel Super Heroes

In LEGO Marvel Super Heroes nehmen wir es in Manhattan mit Doctor Doom und anderen Schurken auf, wobei uns über 100 Comic-Helden wie Iron Man, Spider-Man, Hulk oder Wolverine zur Verfügung stehen, die wir nach und nach freischalten. Das Gameplay bietet die übliche Mischung aus Action, Platforming und Rätseln, wobei die individuellen Fähigkeiten der Helden für Abwechslung sorgen. Die Story wird mit dem LEGO-typischen Humor erzählt und führt uns in der weitgehend offenen Spielwelt an viele bekannte Orte wie den Stark Tower oder Charls Xaviers Schule für Hochbegabte. Während der gesamten Kampagne könnt ihr euch jederzeit von einem Freund im lokalen Koop per Splitscreen unterstützen lassen.

Super Monkey Ball Banana Mania

In Super Monkey Ball Banana Mania müsst ihr verhindern, dass ein böser Affenwissenschaftler eure schöne Insel in die Luft jagt. Hierzu rollt und hüpft ihr als niedliche Affen in Bällen durch über 300 Levels aus Super Monkey Ball 1 und 2 sowie Super Monkey Ball Deluxe. Dabei könnt ihr nicht nur allein, sondern auch im lokalen Koop für bis zu vier Spieler:innen antreten. Zudem könnt ihr über das Online-Leaderboard miteinander konkurrieren und eure besten Leistungen vergleichen. Neben dem im Comic-Stil erzählten Story-Modus gibt es auch noch zwölf verschiedene Minispiele wie Affen-Rennen, Affen-Fußball und Affen-Bowling. Hier könnt ihr euch gegenseitig in lokalen Multiplayermatches herausfordern.

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 ist ein traditionelles Rollenspiel, in dem ihr mit einer Gruppe von Heldinnen und Helden in einer großen und detaillierten Spielwelt eine epische Geschichte erlebt, in der ihr viel Entscheidungsfreiheit genießt. In den rundenbasierten Kämpfen sorgen eine Vielzahl an Zaubern und verschiedene Möglichkeiten, die Umgebung zu eurem Vorteil einzusetzen, für taktischen Tiefgang. Während ihr im Solo-Modus die gesamte Party unter eurer Kontrolle habt, steuert im Online-Koop jede Person eine der Figuren. Neben der Kampagne gibt es auch noch einen Dungeon-Master-Modus, in dem eine Spiellleiter*in wie einem Pen&Paper-Rollenspiel ein eigenes Abenteuer für den Rest der Gruppe erschafft.

Lovers in a Dangerous Spacetime

In dem farbenfrohen 2D-Actionspiel Lovers in a Dangerous Spacetime bekämpfen wir mit unserem Raumschiff in den Weiten des Weltalls die Kräfte der Anti-Liebe, indem wir süße Häschen befreien. Trotz seines niedlichen Looks kann das Spiel sehr fordernd sein: Wir teilen uns nämlich zu zweit im lokalen Koop die Kontrolle über das Raumschiff, wobei wir ständig zwischen verschiedenen Waffen- und Schildsystemen sowie dem Antrieb hin und her wechseln müssen, wenn wir optimal auf die zahlreichen Feinde und Gefahren reagieren wollen. Das klappt nur mit gutem Teamwork und reichlich Kommunikation. Für gute Leistungen werden wir mit Upgrades für unser Schiff belohnt.

Tetris Effect Connected

Tetris Effect ist eine Neuinterpretation des Klassikers, die das zeitlose Puzzle-Gameplay mit Elementen eines Musikspiels verbindet. Musik und Soundeffekte passen sich an, sodass wir, indem wir Klötzchen zusammenfügen, auch unseren eigenen Klangteppich weben. Ein Highlight ist zudem die mit spektakulären optischen Effekten angefüllte Präsentation. Die Connected-Version für Nintendo Switch bietet plattformübergreifenden Multiplayer und einen neuen Koop-Modus, in dem bis zu drei Spieler*innen ihre Spielfelder miteinander verbinden können. Ebenfalls neu ist der Zonen-Kampf, in dem ihr in Duellen die Zeit anhalten könnt. Für die Freundschaftsspiele gibt es nun zudem Zuschauerräume für bis zu 8 Personen.

Team Sonic Racing

Team Sonic Racing ist ein traditioneller Kart Racer im Stil eines Mario Kart, nur eben mit den aus Sonic bekannten Charakteren. Auf knallbunten Kursen liefern wir uns spannende Arcade-Rennen, in denen wir Powerups und Waffen einsetzen. Das Besondere an Team Sonic Racing sind die namensgebenden Teams: Die 15 Charaktere treten in der Regel in Dreierteams an. Um möglichst viele Punkte zu sammeln, müssen wir nicht nur selbst gut abschneiden, sondern auch unseren Teammitgliedern helfen. Im Singleplayer gibt es den Abenteuer-Modus, der uns neben Rennen auch in verschiedenen Herausforderungen antreten lässt. Multiplayer gibt es lokal für bis zu vier Spieler*innen im Splitscreen oder online für bis zu zwölf Spieler*innen.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection bekommt ihr 12 klassische Street-Fighter-Spiele, darunter Street Fighter III: 3rd Strike, Street Fighter Alpha 3 und verschiedene Versionen von Street Fighter 2. Es handelt sich dabei nicht um die Heimkonsolenversionen, sondern um die wesentlich hübscheren Arcade-Varianten. Das bedeutet allerdings, dass ihr weitgehend auf den Arcade-Modus oder lokale Mehrspielerduelle beschränkt bleibt, während die in manchen Konsolenversionen enthaltenen Extramodi fehlen. Immerhin vier der Spiele bieten aber zusätzlich auch Online-Multiplayer. Am Gameplay gibt es ohnehin nichts zu meckern: Alle Serienteile ab Street Fighter 2 sind auch heute noch tolle Fighting Games.