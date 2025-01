Nintendo Switch OLED für 229€? Konsolen-Bundle mit Mario-Spiel jetzt im Top-Angebot bei MediaMarkt sichern

Die Nintendo Switch OLED könnt ihr euch bei MediaMarkt gerade günstig in einem Bundle mit Mario Kart 8 schnappen.

Wer die Nintendo Switch OLED günstig abstauben will, sollte den großen MediaMarkt-Sale zum Jahresbeginn nicht verpassen. Dort bekommt ihr nämlich Extra-Rabatt auf fast das gesamte Sortiment, was bei vielen sonst teuren Technik-Produkten zu Top-Preisen führt. So könnt ihr euch jetzt beispielsweise das erst vor rund einem Monat erschienene Bundle mit der Switch OLED, dem Spiel Mario Kart 8 Deluxe und 12 Monaten Nintendo Switch Online günstig sichern:

Laut Vergleichsplattformen war das Bundle bislang noch nirgendwo so günstig zu bekommen. Falls euch das trotzdem noch nicht günstig genug ist und ihr auf die hohe Bildqualität des OLED-Displays verzichten könnt, könnt ihr im MediaMarkt-Sale aber auch die neuen Bundles mit der normalen Nintendo Switch und mit der Nintendo Switch Lite im Angebot bekommen:

Der Extra-Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Prinzipiell laufen alle drei Angebote bis zum Ende des Sales am 6. Januar. Sie könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

Wie günstig ist das Switch OLED Mario Kart 8 Bundle wirklich?

Laut Vergleichsplattformen liegt der günstigste Einzelpreis für die Nintendo Switch OLED bei anderen Händlern derzeit bei 317,95€ inklusive Versand. Bei MediaMarkt und Saturn hingegen bezahlt ihr für das Mario Kart 8 Bundle, das mit 329,99€ ohnehin schon ein vergleichsweise gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, durch die 11 Prozent Extra-Rabatt aktuell schon für 293,69€.

Mario Kart 8 Deluxe ist einzeln bei MediaMarkt derzeit für 44,49€ zu bekommen (der Extra-Rabatt ist hier schon einberechnet). Die Jahresmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online ist einzeln 19,99€ wert. Zieht man beides vom Gesamtpreis des Bundles ab, landet man bei nur noch 229,21€ – ein hervorragender Preis für die noch immer erstaunlich preisstabile Konsole.

PS5 Pro, riesige 4K-TVs & mehr: Weitere Angebote aus dem MediaMarkt-Sale

Die Nintendo Switch OLED ist natürlich nicht das einzige Top-Angebot aus der aktuellen MediaMarkt-Aktion. Ihr könnt noch viele andere günstige Technik-Deals abstauben, von der PS5 Pro bis hin zu riesigen 4K-Fernsehern mit 86 oder sogar 100 Zoll. Auf unserer GamePro Deal-Übersicht haben wir euch bereits viele Top-Angebote herausgesucht. Hier ein paar Beispiele: