Die Nintendo Switch OLED bekommt eine neue Mario-Edition und sie ist komplett rot

Die neue Switch OLED kommt im komplett roten Look daher.

Gerade erst gestern hatte der bekannte Leaker Billbil-kun ein neues Switch OLED-Modell angeteast, heute haben wir es dann auch direkt zu Gesicht bekommen. Bei der Nintendo Direct zu Super Mario Bros. Wonder wurde die neue Red Edition nämlich offiziell enthüllt. Alle bekannten Infos dazu fassen wir euch kurz zusammen.

Das ist die Nintendo Switch OLED Mario-Edition (rot)

Die Switch im neuen Look wird ausschließlich in der OLED-Version der Konsole verfügbar sein. Zwar trägt sie offiziell den Namen Mario-Edition (rot), anders als etwa bei der OLED im Pokémon- oder Zelda-Look bekommt ihr hier aber keine Motive auf der Konsole und Dockingstation.

Stattdessen ist die Konsole ganz simpel in schlichtem rot gehalten. Wer aber genau hinschaut, kann zumindest auf der Dockingstation ein kleines Mario-Motiv und bei den Anschlüssen hinten auch die Münzen entdecken.

Die Farbgebung umfasst sowohl die Joy Cons als auch den Rahmen der Hybridkonsole und die Dockingstation. Hier könnt ihr einen genaueren Blick auf das Aussehen der neuen Switch werfen:

Hier sind die wichtigsten Eckdaten der neuen Konsole zusammengefasst:

Wann erscheint die neuen Mario Red Edition für die Switch? Am 6. Oktober 2023

Am 6. Oktober 2023 Wie teuer wird die Mario Red Edition? Das ist noch nicht bekannt, laut dem Leak von Billbil-kun wird die Konsole aber für rund 349,99 Euro erhältlich sein.

Bei der Mario Red Edition handelt es sich natürlich nur um eine optische Auffrischung der Konsole und nicht etwa um ein Nachfolgemodell. Damit müssen wir uns vermutlich bis zu einer Nintendo Switch 2 gedulden. Die Nachfolge-Konsole ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber trotzdem häufen sich schon die Gerüchte dazu:

Wollt ihr euch die gesamte Nintendo Direct zu Super Mario Bros. Wonder noch einmal anschauen, könnt ihr das übrigens hier tun:

Keine technischen Neuerungen

Wie schon bei früheren Sondereditionen der Nintendo Switch sind die Änderungen auch dieses Mal nur rein kosmetischer Natur. Das heißt, die Konsole unterscheidet sich technisch nicht von der normalen Nintendo Switch OLED, sondern bietet lediglich einen anderen Look.

Was haltet ihr vom Look der neuen Switch OLED in der Mario Red Edition? Ist die rote Farbe für euch einen Kauf wert?