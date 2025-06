LEGO-Fan erhält neues Set mit dickem Fußabdruck auf dem Karton - LEGO-Support ersetzt es sofort und gibt sogar kostenlose Punkte

Bei der Ankunft eines Pakets erwartet einen Redditor eine unangenehme Überraschung. (Bild: © Reddit / jolley1138)

Kennt ihr das mulmige Gefühl, wenn ein Paket bei euch ankommt, mit dem auf den ersten Blick schon klar ist, dass etwas damit nicht stimmt? Unter anderem sind Fußabdrücke auf dem Karton ein Auslöser dafür. So ist es auch einem Redditor und LEGO-Fan ergangen, der nach der bösen Überraschung zum Glück eine angenehme Erfahrung mit der Kundenbetreuung hatte.

Zertretenes Set wird ersetzt und als Bonus gibt’s Treuepunkte obendrauf

Darum geht’s: LEGO-Fan jolley1138 hat das offizielle Simpsons-Set der Krusty-Burger-Filiale bestellt. Die ist in einem Karton angekommen, auf dem sich ein dicker Fußabdruck befunden hat. Auf dem Foto im Beitrag ist es nicht ersichtlich, aber jolley1138 schreibt, dass nicht nur der äußere Karton dadurch beschädigt wurde, sondern auch derjenige des Sets.

Gepaart mit der Tatsache, dass jolley1138 das Set ungeöffnet als Teil der eigenen Sammlung aufnehmen wollte, haben diese Umstände dazu geführt, dass der Redditor sich direkt beim Kundensupport von LEGO gemeldet hat. Die Antwort lest ihr im Beitrag selbst, darunter übersetzen wir:

„Yeah, das sieht aus wie ein Größe-12-Timberland-Stiefel [Anmerkung der Redaktion: in EU-Größen 45-46], von der Richtung des Schrittes kann ich sagen, dass es sich um einen FedEx-Mitarbeitenden handelt. Vermutlich in Eile oder war einfach nicht aufmerksam (hart zu sagen). Durch den Riss auf dem Karton rechne ich etwa mit 212 Pfund [96 kg]. In dieser Lage, in der wir uns befinden, können wir entweder das Set ersetzen (Rücksendung aufgeben und neues Set senden) oder eine Rückerstattung aufsetzen (Set zurückgeben und das Geld zurückerhalten). Außerdem sehe ich, dass Sie einer unserer wertvollen Kund*innen sind (wir mögen Sie), deswegen biete ich Ihnen 2400 Insider-Punkte an. Als Zeichen unserer Wertschätzung.“

Insider-Punkte sind Teil des Treueprogramms von LEGO, mit dem ihr euch unterschiedliche Belohnungen wie Minifiguren spezieller Sets sichern könnt.

Von Sherlock Holmes und Rechtschreibfehlern: Reaktionen der Community

Viele Kommentator*innen zeigen sich beeindruckt von der detektivischen Leistung des LEGO-Kundensupports, der Schuhmarke und -größe sowie Gewicht der liefernden Person schätzt.

Beitragsersteller*in jolley1138 korrigiert die Angabe des Lieferdienstes, da das Paket nicht von FedEx, sondern UPS geliefert wurde. Weil der Redditor die Antwort des Supports so amüsant fand, hat er den Hobbydetektiven nicht korrigiert.

Die Antwort des Supports kommt aber nicht bei allen Kommentator*innen gut an. Die zahlreichen Rechtschreib- und Grammatikfehler in der Support-Antwort sähen Misstrauen.

Eine kleine Englischstunde: Zum Beispiel wird das englische Wort für “Ich“, also “I“, stets großgeschrieben. Außerdem wird das “Sie sind“ richtig “You‘re“ anstatt “Your“ geschrieben. “Your“ existiert in der englischen Sprache ebenfalls, wird aber als Possessivpronomen verwendet, also etwa “mein, dein“. Das ist ein beliebter Fehler, der vielen englischsprachigen Personen unterläuft.

Aufgrund der zahlreichen Fehler in der Antwort des Kundensupports vermuten einige Personen, dass es sich bei dem Beitrag um eine Fälschung handelt. Das streitet Ersteller*in jolley1138 in mehreren Antworten ab, fragt sich jedoch selbst, ob die mit Fehlern übersäte Antwort womöglich von einer Künstlichen Intelligenz verfasst wurde.

Wie würdet ihr bei so einer Antwort eines Kundensupports reagieren? Macht ihr vorwiegend positive Erfahrungen damit?