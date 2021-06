Nintendo Switch Online: Alle kostenlosen Spiele im Überblick

Nintendo Switch Online heißt das Pendant zu PS Plus. Wer mit der Switch auch online spielen will, kommt um das Abo in der Regel nicht herum. Aber ihr könnt mit dem Online-Angebot nicht nur endlich auch online gegen eure Freund*innen spielen, sondern bekommt auch Zugriff auf eine ganze Reihe an SNES- und NES-Klassikern. Für diese Spiele werden keine zusätzlichen Kosten fällig und hier könnt ihr in der Übersicht sehen, was alles dabei ist.

Wann wird der Spielekatalog erweitert? Nintendo erweitert das Angebot der kostenlosen Spiele im Nintendo Switch Online-Abo stetig. Jedoch gibt es im Vergleich zu PS Plus oder Games With Gold keinen exakten Nachschub-Tag im Monat. Direkt zu Beginn des Services waren eine ganze Menge an Spielen auf einen Schlag am Start, aber nach und nach kommen immer mehr hinzu.

Nintendo Switch Online: Diese NES-Klassiker könnt ihr mit dem Abo spielen

Im Folgenden findet ihr alle NES-Spiele, die aktuell enthalten sind. Falls ihr euch wundert: In der Liste finden sich auch diverse Spezialversionen bereits enthaltener Titel.

Adventures of Lolo

Balloon Fight

Baseball

Blaster Master

Blaster Master - Der Herr der Unterwelt erwartet dich!

City Connection

Clu Clu Land

Crystalis

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong Jr.

Double Dragon

Double Dragon II: The Revenge

Dr. Mario

Dr. Mario - Das Ufo-Komplott

Eliminator Boat Duel

Excitebike

Ghosts 'n Goblins

Ghosts 'n Goblins - Stell dich deinen Dämonen!

Gradius

Gradius - Die zweite Runde!

Gradius - Volle Power in Level 5!

Ice Climber

Ice Hockey

Journey to Silius

Kid Icarus

Kid Icarus . Die drei heiligen Artefakte

Kirby's Adventure

Kirby's Adventure - Jetzt mit Spezialversion!

Kung-Fu Heroes

Mario Bros.

Metroid

Metroid - Der entscheidende Kampf gegen Ridley!

Metroid - Samus Arans ultimatives Arsenal

Mighty Bomb Jack

Mighty Bomb Jack - Hohe GDV-Version!

NES Open Tournament Golf

Nightshade

Ninja Gaiden

Ninja Gaiden - Schier unerträgliche Spannung!

Ninja JaJaMaru-kun

Pro Wrestling

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

River City Ransom

Rygar

S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team

Shadow of the Ninja

Soccer

Solomon's Key

Solomon's Key 2 - Fire 'n Ice

Star Soldier

Star Soldier - Sicherer Sieg in Level 8!

StarTropics

Super Dodge Ball

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Tecmo Bowl

Tennis

The Immortal

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda - Ein Leben im Überfluss!

The Legend of Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda II: The Adventure of Link - Krieger ohne Gleichen!

TwinBee

Vice: Project Doom

Volleyball

VS. Excitebike

Wario's Woods

Wrecking Crew

Yoshi

Diese SNES-Klassiker stecken als Bonus-Spiele im Nintendo Switch Online-Abo

Auch bei den Super Nintendo-Spielen gilt: Nintendo fügt normalerweise monatlich neue Titel hinzu, nachdem zum Start des Nintendo Switch Online-Services eine ganze Ladung auf einmal zur Verfügung gestellt wurden. Insbesondere Star Fox 2 ist hier hervorzuheben, weil das Spiel 2017 zum ersten Mal überhaupt mit der SNES Mini-Konsole veröffentlicht wurde und jetzt auch im Nintendo Switch Online-Abo verfügbar ist.

Brawl Brothers

Breath of Fire

Breath of Fire II

Caveman Ninja

Demon's Crest

Donkey Kong Country

Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!

Doomsday Warrior

F-Zero

The Ignition Factor

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby's Dream Course

Kirby's Dream Land 3

Kirby Super Star

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Magical Drop 2

Mario's Super Picross

Natsume Championship Wrestling

Operation Logic Bomb

Panel de Pon

The Peace Keepers

Pilotwings

Pop'n TwinBee

Prehistorik Man

Psycho Dream

Smash Tennis

Spanky's Quest

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super Baseball Simulator 1.000

Super E.D.F.: Earth Defense Force

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Super Valis IV

Tuff E Nuff

Wild guns

Exklusive Spiele für Nintendo Switch Online-Abonnent*innen

Nur im Abo: Wer sich ein Nintendo Switch Online-Abo holt, kommt aber nicht nur in den Genuss der Online-Services wie Cloud-Speicherstände und erhält Zugriff auf haufenweise NES- und SNES-Klassiker, sondern kann auch drei komplett exklusive Spiele für die Nintendo Switch spielen. Tetris 99, Pac-Man 99 und Super Mario Bros. 35 gibt es ausschließlich über das Nintendo Switch Online-Abo, sonst könnt ihr die verhältnismäßig neuen Spiele überhaupt nicht spielen.