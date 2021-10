Nintendo Switch Online: Für die meisten N64-Spiele müsst ihr eure Englisch-Kenntnisse auspacken

Noch in diesem Monat wird das Angebot von Nintendo Switch Online durch ausgewählte N64-Spiele und SEGA-Klassiker erweitert. Das Paket wird allerdings in einem kostenpflichtigen Abonnement angeboten, zu dem Nintendo immer noch keinen Preis verraten hat. Doch Nintendo verriet jetzt ein Detail zu den N64-Spielen, das nicht alle Interessenten erfreuen dürfte.

Nicht alle N64-Spiele gibt es auf Deutsch

Auf Twitter gab Nintendo bekannt, dass die N64-Spiele, die in der Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket enthalten sind, allesamt auf Englisch als 60 Hz-Version gespielt werden können. Doch leider gibt es dabei einen kleinen Haken:

Wo liegt das Problem? Es können zwar alle Titel auf Englisch, aber nicht auf Deutsch gespielt werden. Die ursprüngliche PAL-Version, die verschiedene Sprachausgaben neben der englischen beinhaltete, wird es nur für einige ausgewählte Titel geben. Leider hat Nintendo nicht verraten, welche Spiele das sein werden.

Was ist der Unterschied? Neben der Sprachoption konnte die PAL-Version nur mit 50 Hz gespielt werden. In Japan und Amerika gab es hingegen die NTSC-Version mit 60 Hz, die nun mit dem erweiterten Switch Online-Angebot kommt. Beide Versionen waren für die Konsolen und Fernseher angepasst, die es in den jeweiligen Regionen gab. Somit waren beispielsweise N64-Cartridges aus Europa nicht mit Konsolen aus Japan kompatibel.

Einige User beschweren sich in den Kommentaren, dass die deutsche Version nicht bei allen Spielen angeboten wird. Zwar können die meisten Kommentierenden die englische Sprache verstehen, würden die Titel aber dennoch lieber in ihrer Muttersprache zocken.

Alle N64- und SEGA-Titel, die es generell in Nintendo Switch Online geben wird, findet ihr hier:

N64- und SEGA-Spiele kommen mit passendem Zubehör

Neben den Titeln selbst bietet Nintendo stilecht die klassischen N64- und SEGA-Controller zum Verkauf an. Das Besondere an den Controllern ist, dass ihr sie erstmals offiziell kabellos benutzen könnt, indem ihr sie via Bluetooth mit der Switch verbindet.

Die Controller werden rund 50 US-Dollar kosten und können im MyNintendo-Store gekauft werden. Allerdings braucht ihr als Voraussetzung eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft.

Was ist Nintendo Switch Online? Wer noch nie von diesem Abo-Dienst gehört hat oder nicht genau weiß, welche Vor- und Nachteile der Service mit sich bringt, kann auf unsere GamePro-Übersicht zurückgreifen.

60hz oder eine deutsche Sprachausgabe: Welche Version der N64-Spiele ist euch lieber?