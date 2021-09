Zelda: Ocarina of Time kommt auf die Switch - Alle N64- und Sega-Spiele im Überblick

Nintendo wird das Switch Online-Angebot gegen einen Aufpreis um einige N64- und SEGA-Spiele erweitern. Der Service wird Ende Oktober an den Start gehen, doch bislang ist noch unklar, wie teuer das Erweiterungspaket wird.



Welche Spiele sind dabei? Unter den Titeln sind bedeutende Klassiker wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Super Mario 64. Wir haben für euch alle N64- und SEGA-Titel zusammengefasst, die euch mit der kommenden Angebotserweiterung erwarten werden.

Alle N64-Spiele im Überblick

N64-Spiele, die zum Launch erscheinen werden:

Super Mario 64

Mario Kart 64

Zelda: Ocarina of Time

Banjoo Kazooie

Yoshis Story

Dr Mario 64

Mario Tennis

Lylat Wars

Operation WinBack

Folgende N64-Spiele sollen in den Folgemonaten nachgereicht werden:

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Pokemon Snap

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Banjo-Kazooie

Alle SEGA-Spiele im Überblick:

Golden Axe

Strider

M.U.S.H.A.

Shining Force

Sonic the Hedgehog 2

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Streets of Rage 2

Shinobi III

Ecco the Dolphin

Gunstar Heroes

Phantasy Star IV

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Ristar

Alle Nintendo Switch Online-Mitglieder erhalten zudem die Möglichkeit, kabellose N64- und SEGA Mega Drive-Controller zu erwerben. Dafür müsst ihr den My Nintendo Store aufsuchen. Aktuell sind hier die NES- und SNES-Controller erhältlich.



Was ist Nintendo Switch Online? Wer noch nie von diesem Abo-Dienst gehört hat oder nicht genau weiß, welche Vor- und Nachteile der Service mit sich bringt, kann auf unsere GamePro-Übersicht zurückgreifen.

Alle Infos aus der Nintendo Direct

In rund 40 Minuten hat Nintendo in der Nacht von Donnerstag auf Freitag allerhand frische Infos über künftige Spiele der Nintendo Switch veröffentlicht. Eine ausführliche Übersicht des Events findet ihr bereits auf GamePro.

Auf welchen N64- oder SEGA-Klassiker könntet ihr niemals verzichten?