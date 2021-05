Nintendo Switch: 5 neue Gratis-Games via Switch Online sind jetzt verfügbar

Nintendo hat fünf neue Spiele für alle Abonnent:innen von Switch Online freigegeben. Mitglieder des Service können sich die Titel ab sofort über die App ohne Zusatzkosten herunterladen. In diesem Monat winken euch vier Super Nintendo-Spiele und ein Titel für das NES. Die ganz großen Highlights hat Nintendo nicht mehr in der Hinterhand, aber wenn ihr den Spielen eine Chance gebt, werdet ihr sicher die ein oder andere Perle finden.

Diese Spiele gibt es für Nintendo Switch Online im Mai

Super Baseball Simulator 1.000

Release-Jahr: 1991

Plattform: SNES

Genre: Sport

Darum geht's: Super Baseball Simulator 1.000 ist die verbesserte Version des gleichnamigen NES-Titels. Neben einigen neuen Features bekommt ihr auch eine leicht aufgebohrte Grafik. In diesem Titel müsst ihr euer eigenes Baseball-Team erstellen, indem ihr den Charakteren spezielle Moves zuweist.

Joe and Mac: Caveman Ninja

Release-Jahr: 1991

Plattform: SNES

Genre: Action

Darum geht's: Ihr steuert Joe und Mac, zwei Höhlenmenschen-Ninjas, durch ein steinzeitliches Jump-&-Run-Abenteuer, in dem ihr springt und eure Gegner verprügelt. Das Ziel von Joe und Mac ist es, entführte Höhlenfrauen zu retten.

Magical Drop 2

Release-Jahr: 1996

Plattform: SNES

Genre: Puzzle

Darum geht's: In Magical Drop 2 müsst ihr Kugeln aufstapeln. Habt ihr drei gleichfarbige Kugeln in einer Reihe, werden diese zerstört. Passt also auf, dass ihr mit den Kugeln nicht die untere Reihe erreicht, denn sonst ist das Spiel schnell vorbei.

Spanky's Quest

Release-Jahr: 1991

Plattform: SNES

Genre: Action

Darum geht's: Hier schlüpft ihr in die Rolle des süßen Äffchens Spanky. In fünf Welten müsst ihr eine Kugel auf eurem Kopf abprallen lassen, um bei Berührung Gegner zu betäuben. Die Kugel wächst mit jedem Abprallen auf eurem Kopf und erzeugt Sportbälle, die eure Gegner besiegen.

Ninja JaJaMaru-kun

Release-Jahr: 1985

Plattform: NES

Genre: Action

Darum geht's: Der kleine Ninja JaJaMaru-kun begibt sich auf eine Mission, um Prinzessin Sakura aus den Fängen des Piraten-Lords Namazu Dayuu zu befreien. Auf eurem Weg könnt ihr rennen, springen und Shuriken auf eure Gegner werfen, um an euer Ziel zu gelangen.

Alle Informationen zu Nintendo Switch Online findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel:

