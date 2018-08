Nintendo Switch Online - Service startet Ende September, Mario Bros. 3 bekommt Online-Komponente

Es dauert nicht mehr lange, bis der Online-Service für die Nintendo Switch startet, im September 2018 soll es soweit sein. Nintendo hat den Termin mittlerweile etwas genauer eingegrenzt und zwar auf Ende September. Ein aktueller Tweet des Unternehmens enthält zudem eine interessante Info, die einen über den Online-Service erhältlichen Nintendo-Klassiker betrifft.

You'll be able to play Super Mario Bros. 3 online when the #NintendoSwitchOnline paid membership service launches this September, and relive the classic NES game that brought renowned power-ups such as Raccoon Mario to the world of Super Mario Bros.! pic.twitter.com/LBCAF1LTK8