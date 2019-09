In der Nintendo Direct wurden sie angekündigt und jetzt sind sie endlich auch verfügbar: auf der Nintendo Switch können jetzt 20 SNES-Klassiker gespielt werden. Zumindest dann, wenn ein aktives Nintendo Switch Online-Abo besteht. Die entsprechende Applikation kann kostenlos aus dem eShop heruntergeladen werden.

Die SNES-Klassiker sind da (aber nicht für alle)

Aufgepasst: Wenn ihr nur über den kostenlosen Probe-Account von Nintendo Switch Online verfügt, stehen euch die SNES-Spiele nicht zur Verfügung. Zugriff gibt es erst mit einem kostenpflichtigen Abonnenement.

Folgende Spiele sind im ersten SNES-Update enthalten:

Brawl Brothers

Breath Of Fire

Demon's Crest

F-Zero

Joe And Mac 2: Lost In The Tropics

Kirby's Dream Course

Kirby's Dream Land 3

Pilotwings

Star Fox

Stunt Race FX

Super EDF: Earth Defense Force

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Super Metroid

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

The Legend Of Zelda: A Link To The Past

Keine monatlichen Releases mehr: In Zukunft sollen weitere SNES-Spiele dazukommen, ebenso wie NES-Klassiker. Aber offenbar wird sich Nintendo von monatlichen Updates verabschieden. Neue Veröffentlichungen von Retro-Titeln werden stattdessen in unregelmäßigen Abständen (via vooks) erscheinen.

Welches SNES-Spiel werdet ihr sofort ausprobieren?