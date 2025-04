Nintendo Switch bekommt 3 neue SEGA-Klassiker - dank Nintendo Switch Online

Nintendo fügt auch im April wieder neue Spiele in den Abo-Service Nintendo Switch Online hinzu.

Nintendo hat mit einem kurzen Video die nächsten Spiele vorgestellt, die in die Spielebibliothek von Nintendo Switch + Erweiterungspass aufgenommen werden. Im April gibt es neues Futter für alle Fans des Sega Mega Drive.

Das sind die neuen Spiele für Nintendo Switch Online

Spiele: Streets of Rage, Super Thunder Blade und ESWAT: City Under Siege

Streets of Rage, Super Thunder Blade und ESWAT: City Under Siege Plattform: Sega Mega Drive

Sega Mega Drive Datum: Ab dem 11. April 2025

1:44 Nintendo Switch Online bringt im April 2025 drei Sega-Genesis-Klassiker

Diesen Monat gibt es direkt einen Dreierpack an neuen Spielen, die allerdings nur für Abonnent*innen des Erweiterungspasses verfügbar sind.

Streets of Rage ist der Auftakt der beliebten Beat 'em Up-Reihe von Sega. Alleine oder zu zweit kämpft ihr euch durch seitwärts scrollende Level und verprügelt dabei allerlei Gauner und Bossgegner. Der Titel gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Genres und hat erst 2020 einen neuen Ableger erhalten.

Super Thunder Blade ist ein 1988 erschienenes Shoot 'em Up, in dem ihr einen extrem schnellen Helikopter aus der Third-Person-Perspektive steuert. Andere Flieger, Panzer und Hindernisse schießen quasi aus dem Hintergrund auf euch zu und stellen eure Flugkünste auf die Probe.

ESWAT: City Under Siege bietet recht klassische 2D-Plattformer-Action. Am Anfang seid ihr dabei noch als "normaler" Polizist unterwegs, später schlüpft ihr dann in einen mächtigen Kampfanzug und macht Jagd auf die meistgesuchten Verbrecher*innen.

Mehr Informationen zu Nintendo Switch Online

Was benötige ich, um die Spiele zocken zu können? Da es sich bei den neuen Titeln um Spiele für den Sega Mega Drive handelt, braucht ihr neben einem Nintendo-Switch-Online-Abo auch noch den Erweiterungspass.

Alle Informationen dazu findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Preisübersicht Grund-Abo:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Im Rahmen des Grund-Abos habt ihr Zugriff auf ausgewählte Spiele für NES, SNES und Game Boy.

Preisübersicht Erweiterungspass:

12 Monate : 39,99 Euro

: 39,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 69,99 Euro

Mit dem Erweiterungspass bekommt ihr zusätzlich Zugriff auf Spiele für Nintendo 64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance.

Es gibt zudem ein kostenloses Probeabo, mit dem ihr euch sieben Tage lang einen Überblick über die Services machen könnt.

