Nintendo Switch Online startet große Aktion: Jetzt zwei Abo-Monate extra sichern!

Nintendo Switch Online hat eine neue Aktion gestartet, die euch beim Abschluss eines Jahresabos belohnt.

Wenn ihr Nintendo Switch Online so günstig wie möglich abonnieren wollt, hat der Nintendo eShop gerade die passende Aktion für euch gestartet: Dort bekommt ihr jetzt nämlich zwei Monate ohne Extrakosten dazu, wenn ihr ein Jahresabo abschließt oder ein schon bestehendes Abo um weitere 12 Monate verlängert. Auf den Monat umgerechnet könnt ihr den Service dadurch schon ab 1,43€ abonnieren (basierend auf einer jährlichen Zahlung von 19,99€). Dieser Link bringt euch direkt zur Aktionsseite:

Das Angebot läuft bis zum 30. Juni. Wie genau es funktioniert und was Nintendo Switch Online überhaupt zu bieten hat, erklären wir euch hier:

Nintendo Switch Online: So bekommt ihr die beiden Extra-Monate!

Die zwei Extra-Monate bei Nintendo Switch Online bekommt ihr nur im Nintendo eShop.

Die Aktion gilt für alle Varianten der 12-monatigen Mitgliedschaft, also sowohl für die Einzel- als auch für die Familienmitgliedschaft und sowohl für das normale Abo als auch für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Die beiden Extra-Monate bekommt ihr jedoch nur, wenn ihr beim Abschluss bzw. der Verlängerung des Abos die automatische Verlängerung aktiviert. Deshalb könnt ihr auch nur dann von der Aktion profitieren, wenn ihr diese nicht ohnehin schon aktiviert habt.

Außerdem gilt die Aktion nur, wenn ihr Nintendo Switch Online direkt im Nintendo eShop abonniert oder verlängert. Kauft ihr bei Dritthändlern, bekommt ihr keine Extra-Monate. Falls ihr alle der genannten Bedingungen erfüllt, wird euch innerhalb von 72 Stunden nach Abschluss des Abos ein Code an eure E-Mail-Adresse geschickt, bei dessen Einlösung euch die beiden zusätzlichen Monate gutgeschrieben werden.

Nintendo Switch Online: Das sind die Top-Vorteile des Abos!

Nintendo Switch Online bietet eine ganze Reihe von exklusiven Extras.

Nintendo Switch Online liefert eine ganze Menge verschiedener Vorteile. Für all jene unter euch, die den Abo-Service noch nicht so gut kennen, fassen wir hier die wichtigsten kurz zusammen:

Online-Multiplayer für Switch und Switch 2!

Nintendo Switch Online ist notwendig für den Online-Multiplayer der meisten Spiele für Switch und Switch 2. Falls ihr also beispielsweise in Hits wie Pokémon Pokopia oder Animal Crossing: New Horizons gemeinsam mit euren Freunden im Koop spielen oder in Titeln wie Mario Kart World und Super Mario Party Jamboree gegen Spieler*innen aus der ganzen Welt antreten möchtet, ist das Abo ein Muss für euch.

Hunderte Retro-Spiele ohne Extrakosten spielen!

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr Hunderte von Retro-Spielen ohne Extrakosten spielen.

Mit dem Abo von Nintendo Switch Online bekommt ihr sofort Zugriff auf hunderte Spieleklassiker. Schon im Basis-Abo sind mehr als 200 Spiele enthalten, die vom NES, SNES und Game Boy stammen. Darunter sind einige der ganz großen Klassiker der Spielegeschichte wie Super Mario World, Donkey Kong oder The Legend of Zelda, die man auf jeden Fall mal gespielt haben sollte.

Mit dem Erweiterungspaket kommen noch über 130 weitere Spiele dazu. Viele davon stammen vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive, zum Beispiel Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Fire Emblem und Sonic the Hedgehog 2. Falls ihr eine Nintendo Switch 2 besitzt, könnt ihr außerdem GameCube-Spiele wie Pokémon XD: Der dunkle Sturm und The Legend of Zelda: The Wind Waker spielen.

Seit Anfang des Jahres ist obendrein eine wachsende Anzahl an Spielen vom Virtual Boy im Erweiterungspaket enthalten, sowohl auf Switch als auch auf Switch 2. Weil es sich dabei um spezielle VR-Spiele handelt, braucht ihr allerdings zusätzliche Hardware, die euch die Klassiker mit demselben stereoskopischen Effekt wie im Original erleben lässt. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Spiele-Soundtracks hören mit Nintendo Music!

Durch Nintendo Music könnt ihr die Soundtracks großer Nintendo-Hits auf Mobile-Geräten hören.

Durch die Nintendo Music App für Android- und iOS-Geräte können NSO-Mitglieder (die Basis-Mitgliedschaft genügt hierfür) die Soundtracks großer Nintendo-Spiele hören. Die ständig wachsende Auswahl reicht von NES-Klassikern bis zu aktuellen Switch-Hits und bietet viele berühmte Songs aus beliebten Reihen wie Mario, Zelda und Pokémon. Sogar spezielle Songs wie die Menü-Melodien der Wii sind dabei und wecken nostalgische Erinnerungen.

Die Songs könnt ihr online streamen oder sie herunterladen, damit ihr sie offline hören könnt, wenn ihr mal keine so gute Internetverbindung habt. Ihr könnt komplette Spiele-Soundtracks hören, euch selbst Playlists zusammenstellen oder den Empfehlungen folgen, die euch die App auf Basis der von euch gespielten Spiele gibt. Von manchen Songs gibt es sogar Extended-Versionen, die bis zu einer Stunde lang sind, für den Fall, dass ihr gar nicht genug von ihnen bekommt.

Exklusive Features und Angebote nutzen!

Die Retro-Gamepads wie diese NES-Controller bekommt ihr nur mit Nintendo Switch Online.

Es gibt noch weitere exklusive Features und Angebote, die NSO-Mitgliedern vorbehalten bleiben. So könnt ihr beispielsweise nur mit Nintendo Switch Online Spielstände in der Cloud speichern, sodass sie sicher sind und ihr notfalls von einer anderen Switch-Konsole aus weiterspielen könnt. Außerdem gibt es für NSO-Mitglieder regelmäßig Anspiel-Aktionen, durch die sie für begrenzte Zeit bestimmte Switch-Spiele kostenlos spielen dürfen.

Auch die beiden Multiplayer-Hits Tetris 99 und F-ZERO 99 sind nur mit Nintendo Switch Online verfügbar. Es handelt sich dabei um Battle-Royale-Varianten der Klassiker, in denen 99 Spieler*innen gleichzeitig online gegeneinander antreten. Es gibt sogar Hardware, die ihr nur mit dem NSO-Abo kaufen könnt, darunter die beliebten Retro-Controller, durch die sich die im Abo enthaltenen Spieleklassiker mit dem authentischen Spielgefühl genießen lassen:

Nintendo Switch Online jetzt schon ab 1,43€ pro Monat schnappen!

Angesichts all der Vorteile ist Nintendo Switch Online ohnehin schon erstaunlich günstig: Das Jahresabo der Basis-Mitgliedschaft kostet nur 19,99€, also gerade mal 1,67€ auf den Monat gerechnet. Berechnet man hier noch die beiden Extra-Monate aus dem aktuellen Angebot ein, sinkt der Preis sogar auf schlappe 1,43€ pro Monat. Für das Jahresabo von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket zahlt ihr 39,99€, also umgerechnet 3,34€ pro Monat bzw. 2,86€ pro Monat mit den beiden Extra-Monaten.

Ihr könnt sogar noch mehr sparen, wenn ihr euch für die Familienmitgliedschaft entscheidet, denn diese können sich bis zu acht Accounts miteinander teilen. In diesem Fall zahlt ihr 34,99€ für das Jahresabo mit der Basis-Mitgliedschaft und 69,99€ für die Version mit dem Erweiterungspaket. Falls ihr Nintendo Switch Online erst mal testen möchtet, bevor ihr ein Abo abschließt, steht euch außerdem eine kostenlose 7-tägige Testphase zur Verfügung. Mehr über die Abo-Optionen erfahrt ihr hier: