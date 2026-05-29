Das drittbeste PS5-Spiel aller Zeiten: Megahit mit 94 auf Metacritic ist jetzt günstig!

Die meisten Welten dieses PS5-Meisterwerks sind knallbunt, aber ab und zu geht es auch mal etwas düsterer zu.

Gerade könnt ihr euch einen großen PS5-Hit, der mit einem Score von 94 Punkten auf Metacritic hinter Elden Ring und Baldur's Gate 3 auf Platz 3 der besten PS5-Spiele überhaupt steht, günstig schnappen. Das First-Party-Meisterwerk bekommt ihr durch die aktuellen Days of Play gerade unter anderem bei Amazon im Sonderangebot. Der Deal soll dort bis zum 10. Juni laufen, könnte jedoch schon viel früher ausverkauft sein:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei MediaMarkt. Beide Händler sind deutlich günstiger als der PS Store, obwohl es das Spiel dort ebenfalls gerade im Sale gibt. Übrigens könnt ihr euch bei Amazon aktuell noch viele weitere PS5-Spiele und auch Zubehör wie den DualSense Controller im Angebot schnappen. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Das ist Sonys bestes First-Party-Spiel für PS5!

0:30 PS5-Exclusive erntet jede Menge Lob und 90er Wertungen - Accolades Trailer zu Astro Bot

Es geht hier um Astro Bot, Sonys First-Party-Hit, der bei uns im GamePro-Test ebenso wie auf Metacritic 94 Punkte bekommen und zudem zahlreiche Auszeichnungen zum Spiel des Jahres abgestaubt hat, unter anderem bei den Game Awards. Das PS5-Spiel ist der erste 3D-Platformer seit Jahrzehnten, der sich auf Augenhöhe mit großen Mario-Spielen wie Super Mario Odyssey befindet und sie in mancherlei Hinsicht sogar übertrifft.

Beispielsweise ist die Produktionsqualität schlicht fantastisch: Die kleinen Astro Bots sind so niedlich animiert, dass man sie einfach lieben muss, und die über 50 verschiedenen Planeten, die ihr im Spielverlauf besucht, verfügen über ein großartiges Artdesign, das zudem enorm abwechslungsreich ausfällt und zwar meistens knallbunt und fröhlich ist, aber zwischendurch auch mal etwas düsterer werden kann.

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Autoplay

Mindestens ebenso wichtig ist natürlich das Gameplay: Astro Bot bietet hier nicht nur die absolut präzise Steuerung, die jeder gute Platformer unbedingt braucht, sondern bringt auch eine ganze Menge Ideen mit. In fast jedem Level lernt euer Astro Bot irgendeinen neuen Skill oder findet einen neuen Gegenstand, der das Gameplay grundlegend verändert, etwa magnetische Boxhandschuhe, ein Jetpack oder die Fähigkeit, Wasser aufzusaugen.

Die Story ist weniger spektakulär: Euer Raumschiff, bei dem es sich um eine fliegende PS5 handelt, wurde angegriffen und zerstört. Nun müsst ihr die über viele Planeten verteilten Trümmer und Crewmitglieder einsammeln. Immerhin bietet der Plot die Gelegenheit für viele Anspielungen auf andere große PlayStation-Spiele, bis hin zu witzigen Gastauftritten berühmter Figuren wie Kratos oder Aloy in Astro-Bot-Form. Alles in allem ist Astro Bot ein großer Spaß, den man selbst dann, wenn man sonst nicht so sehr auf Platformer steht, nicht verpassen sollte.