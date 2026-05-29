  • Anzeige

86 Punkte bei Metacritic: Eine der besten Open Worlds für PS5 ist gerade günstig wie noch nie!

Eine wunderschöne Open World im malerischen Japan, wuchtige Kämpfe und eine schön erzählte Geschichte: Das bekommt ihr alles jetzt auf Amazon zum Tiefstpreis.

Profilbild von Elias Mohr

Elias Mohr
29.05.2026 | 13:02 Uhr


zum Shop

Solch malerische Landschaften bekommt ihr diesem Hit häufiger zu Gesicht. Solch malerische Landschaften bekommt ihr diesem Hit häufiger zu Gesicht.

Im vergangenen Jahr war dieses Spiel eins der besten. Das sage nicht ich, sondern zahlreiche Bewertungen, die dem Open-World-Abenteuer eine Traumwertung von 86 Punkten auf Metacritic beschert haben und auch in unserem GamePro-Test waren wir schwer beeindruckt. Auf Amazon bekommt ihr den PS5-Leckerbissen jetzt so günstig wie noch nie.

Schlagt jetzt im Angebot zu

Open World in Japan zum Bestpreis

Die Rede ist selbstverständlich von Ghost of Yōtei, dem Nachfolger von Ghost of Tsushima, der bereits vor einigen Jahren für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Und auch wenn sich die beiden Spiele auf den ersten Blick ähneln, gibt es doch bedeutende Unterschiede. Wir befinden uns zum Beispiel in einer völlig anderen Zeitepoche. Ihr müsst den ersten Teil also nicht gespielt haben.

Video starten 13:44 Ghost of Yōtei ist das nächste Open-World-Highlight - mit einem Haken

Denn der zweite Teil spielt 350 Jahre später in einer anderen Region Japans. Auch der Protagonist ist gewechselt. Statt dem Samurai Jin schlüpfen wir nun in die Rolle von Atsu, die sich an den Yōtei 6, einer Gruppe abtrünniger Samurai für die Ermordung ihrer Familie rächen will. Und so spüren wir die einzelnen Mitglieder der Gruppe nach und nach auf, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Hier kommt ihr direkt zum Angebot bei Amazon

Wunderschöne Landschaften und wuchtige Action

In Ghost of Yōtei erkundet ihr eine malerische Open World mit abwechslungsreichen Gegenden, die zwischen Kirschblüten-Hainen und Schlachtfeldern variieren, auf denen sich Leichen auftürmen. Das sieht wahnsinnig hübsch aus und viele der Anblicke werdet ihr euch ausdrucken und an die Wand hängen wollen.

Es ist unglaublich, wie hübsch dieses Spiel aussieht. Es ist unglaublich, wie hübsch dieses Spiel aussieht.

Dazu kommt ein überaus spaßiges Kampfsystem: Atsu schnetzelt sich mit verschiedensten Waffen durch die Gegnerhorden. Dabei gilt es, vor allem Paraden gut zu timen, um dann tödliche Gegenschläge ausführen zu können. Das Perfektionieren seiner Paraden und Ausweichrollen macht, genau wie beim Vorgänger, den Großteil der Motivation aus.

Wer Ghost of Yōtei bisher vielleicht übersehen hat oder sich den stolzen Vollpreis von 80 Euro nicht leisten wollte, der kann sich das Spiel ab sofort mit über 40 Prozent Rabatt auf Amazon sichern. In meinen Augen ein mehr als lohnenswerter Deal.

Holt euch den PS5-Knaller im Angebot
Mehr zum Spiel
Ghost of Yotei Legends hat endlich einen Release-Termin - in nur wenigen Tagen erscheint der Multiplayer-DLC
von Annika Bavendiek
Ghost of Yotei Legends hat endlich einen Release-Termin - in nur wenigen Tagen erscheint der Multiplayer-DLC
Assassin's Creed Shadows vs. Ghost of Yotei: Ihr habt im Duell einen haushohen Sieger gekrönt
von Annika Bavendiek
Assassins Creed Shadows vs. Ghost of Yotei: Ihr habt im Duell einen haushohen Sieger gekrönt
Nicht nachmachen! In Ghost of Yotei gibt es eine herzerwärmende Aktivität, die früher total normal war, heute aber ziemlich gefährlich ist
von David Molke
Nicht nachmachen! In Ghost of Yotei gibt es eine herzerwärmende Aktivität, die früher total normal war, heute aber ziemlich gefährlich ist
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 24 Minuten

Vergesst die Disney-Prinzessinnen: In diesem Roman ist Rotkäppchen Raumschiff-Pilotin und Cinderella ein Cyborg

vor einer Stunde

86 Punkte bei Metacritic: Eine der besten Open Worlds für PS5 ist gerade günstig wie noch nie!

vor 2 Stunden

Nintendo Switch Online startet große Aktion: Jetzt zwei Abo-Monate extra sichern!

vor 3 Stunden

Das drittbeste PS5-Spiel aller Zeiten: Megahit mit 94 auf Metacritic ist jetzt günstig!

vor 5 Stunden

55% Rabatt auf diesen 75-Zöller von Samsung und ein Tablet gibt's gratis dazu!
mehr anzeigen