86 Punkte bei Metacritic: Eine der besten Open Worlds für PS5 ist gerade günstig wie noch nie!

Solch malerische Landschaften bekommt ihr diesem Hit häufiger zu Gesicht.

Im vergangenen Jahr war dieses Spiel eins der besten. Das sage nicht ich, sondern zahlreiche Bewertungen, die dem Open-World-Abenteuer eine Traumwertung von 86 Punkten auf Metacritic beschert haben und auch in unserem GamePro-Test waren wir schwer beeindruckt. Auf Amazon bekommt ihr den PS5-Leckerbissen jetzt so günstig wie noch nie.

Open World in Japan zum Bestpreis

Die Rede ist selbstverständlich von Ghost of Yōtei, dem Nachfolger von Ghost of Tsushima, der bereits vor einigen Jahren für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Und auch wenn sich die beiden Spiele auf den ersten Blick ähneln, gibt es doch bedeutende Unterschiede. Wir befinden uns zum Beispiel in einer völlig anderen Zeitepoche. Ihr müsst den ersten Teil also nicht gespielt haben.

13:44 Ghost of Yōtei ist das nächste Open-World-Highlight - mit einem Haken

Autoplay

Denn der zweite Teil spielt 350 Jahre später in einer anderen Region Japans. Auch der Protagonist ist gewechselt. Statt dem Samurai Jin schlüpfen wir nun in die Rolle von Atsu, die sich an den Yōtei 6, einer Gruppe abtrünniger Samurai für die Ermordung ihrer Familie rächen will. Und so spüren wir die einzelnen Mitglieder der Gruppe nach und nach auf, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Wunderschöne Landschaften und wuchtige Action

In Ghost of Yōtei erkundet ihr eine malerische Open World mit abwechslungsreichen Gegenden, die zwischen Kirschblüten-Hainen und Schlachtfeldern variieren, auf denen sich Leichen auftürmen. Das sieht wahnsinnig hübsch aus und viele der Anblicke werdet ihr euch ausdrucken und an die Wand hängen wollen.

Es ist unglaublich, wie hübsch dieses Spiel aussieht.

Dazu kommt ein überaus spaßiges Kampfsystem: Atsu schnetzelt sich mit verschiedensten Waffen durch die Gegnerhorden. Dabei gilt es, vor allem Paraden gut zu timen, um dann tödliche Gegenschläge ausführen zu können. Das Perfektionieren seiner Paraden und Ausweichrollen macht, genau wie beim Vorgänger, den Großteil der Motivation aus.

Wer Ghost of Yōtei bisher vielleicht übersehen hat oder sich den stolzen Vollpreis von 80 Euro nicht leisten wollte, der kann sich das Spiel ab sofort mit über 40 Prozent Rabatt auf Amazon sichern. In meinen Augen ein mehr als lohnenswerter Deal.