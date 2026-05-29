Sonys größter Konkurrent zu Forza Horizon 6 kostet nicht mal ein Drittel: PS5-Racer mit 63% Rabatt bei Amazon!

Jetzt besonders günstig: Erlebt echten Fahrspaß mit über 420 detailgetreuen Fahrzeugen zum absoluten Bestpreis.

Alle Welt spricht aktuell über das frisch erschienene Forza Horizon 6. Die sozialen Medien sind voll von Gameplay-Schnipseln, Xbox-Besitzer schwärmen in den höchsten Tönen und blättern bereitwillig den saftigen Vollpreis für den neuesten Open-World-Racer hin. Aber was machen eigentlich die PlayStation-Zocker unter euch? Müsst ihr jetzt neidisch in die Röhre gucken und warten, bis Ende des Jahres auch die PS5-Version erscheint?

Absolut nicht! Denn während die Konkurrenz auf der anderen Plattform noch den Launch feiert, gibt es auf der PS5 die wunderbare und extrem günstige Alternative, die dem Grafik-König aus dem Hause Microsoft in Sachen Fahrphysik und Optik in absolut nichts nachsteht.

DER Real Driving Simulator auf der PS5: Grafisches Feuerwerk und echtes Fahrgefühl

0:30 Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel

Autoplay

Mein letztes Gran Turismo ist schon ein paar Jahre her, genauer gesagt war es der dritte Teil auf der PlayStation 2. Der direkte Sprung von Gran Turismo 3 auf der alten PS2 zu Teil 7 auf der PS5 ist absolut atemberaubend und gleicht einer kleinen Zeitreise. Damals haben wir uns über die ersten halbwegs realistischen Spiegelungen auf den virtuellen Karosserien gefreut, heute liefert die PlayStation 5 eine visuelle Pracht, die dem Prädikat "Fotorealismus" überaus angemessen ist.

Gran Turismo 7 läuft standardmäßig in knackigem 4K und mit intensivem HDR bei einer flüssigen Ziel-Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde. Doch der wahre Gamechanger sind die Features des DualSense Wireless-Controller: Ihr spürt die feinen Vibrationen des ABS-Systems direkt über die adaptiven Trigger, sobald ihr voll in die Eisen steigt. Das immersive haptische Feedback lässt euch sogar die kleinsten Buckel, Unebenheiten, Curbs und Asphaltwechsel auf der Strecke physisch nachempfinden.

Noch mehr aktuelle PS5-Angebote:

Solo-Kampagne und Multiplayer: Splitscreen, GT-Sport und Sammlerleidenschaft

Der Umfang des Spiels ist schlicht gigantisch: Euch erwarten mehr als 420 detailgetreu nachgebildete Fahrzeuge direkt zum Start. Die Auswahl reicht von historischen, eleganten Oldtimern über alltägliche Kompaktwagen, mit denen man virtuell zum Einkaufen fahren könnte, bis hin zu modernen Supersportwagen und reinrassigen Rennboliden der absoluten Spitzenklasse

Die legendäre GT-Simulation kehrt zurück: Schaltet in der umfangreichen Solokampagne von Gran Turismo 7 leistungsstarke Renn-Boliden frei und passt sie optisch sowie technisch an.

Der legendäre GT-Simulationsmodus ist auch wieder mit von der Partie: Hier könnt ihr euch in einer äußerst motivierenden Solokampagne durch geschickte Autokäufe, Tuning-Upgrades, gewonnene Rennfahrten und strategische Verkäufe euren ganz eigenen Weg an die Weltspitze bahnen. Dabei schaltet ihr kontinuierlich neue Fahrzeuge und immer knackigere Herausforderungen frei – genau dieses motivierende Gefühl hat mich damals schon an die Vorgänger gefesselt.

Wenn ihr euch wiederum lieber mit echten Menschen messen wollt, verfeinert eure Fähigkeiten und tretet im GT-Sportmodus an, um in spannenden Wettbewerben gegen Fahrer aus der ganzen Welt zu fahren. Und für die gemütlichen Abende mit Freunden gibt es neben benutzerdefinierten Online-Lobbys sogar einen klassischen Splitscreen-Modus für das gemeinsame Zocken auf der Couch!