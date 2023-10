Nintendo Switch Pro Controller: Schnappt euch das Original jetzt günstig wie lange nicht mehr

Dank der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn gibt's den Nintendo Switch Pro Controller jetzt günstig wie seit Monaten nicht mehr.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast alles. Das führt zu vielen günstigen Schnäppchen, auch im Gaming-Bereich. So könnt ihr beispielsweise den Nintendo Switch Pro Controller günstig bekommen, nämlich für 52,93€. Zu einem so guten Preis gab es ihn laut Vergleichsplattformen schon seit Monaten nirgendwo mehr.

Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb einberechnet. Die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn läuft bis 9 Uhr am Montagmorgen und bietet natürlich noch viele weitere spannende Deals. So könnt ihr euch die Nintendo Switch in der normalen und der OLED-Version, die PlayStation 5 und diverse 4K-Fernseher günstig sichern. Hier findet ihr die Übersicht:

Was bietet der Nintendo Switch Pro Controller?

Der Nintendo Switch Pro Controller bietet alles, was ein gutes Switch-Gamepad braucht, sogar den NFC-Kontaktpunkt für Amiibos.

Ergonomisch: Der Nintendo Switch Pro Controller ist ideal für alle, die sich im TV- oder Tabletop-Modus der Switch nicht mit den Joy-Con Controllern herumschlagen möchten, sondern ein richtiges Gamepad wollen, das durch sein ergonomisches Design gut in der Hand liegt. Gerade für größere Hände ist der Pro Controller sehr viel besser geeignet als die Joy-Cons. Er ermöglicht auch bei langen Sessions eine entspannte Handhaltung ohne Verkrampfen.

Bewegungssteuerung & HD-Rumble: Der Nintendo Switch Pro Controller bietet außerdem all die speziellen Switch-Features, die ihr auch bei den Joy-Con Controllern bekommt, also Bewegungssteuerung, HD Rumble und sogar den NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibo-Figuren. Bei Switch-Controllern von Drittherstellern bekommt ihr meist bestenfalls einen Teil dieser Features.

Großer Akku & hohe Qualität: Ein weiterer dicker Pluspunkt des Nintendo Switch Pro Controllers ist die lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Viele andere Wireless Controller für Nintendo Switch schaffen nicht mal 10, die besseren meist höchstens 20 Stunden. Außerdem spricht natürlich die hohe Verarbeitungsqualität für den Kauf des Originals. Mehr über den Nintendo Switch Pro Controller könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

