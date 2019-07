Nintendo Switch Pro nach wie vor möglich, aber nicht mehr 2019

Mit der Nintendo Switch Lite wurde jetzt ein Handheld-only-Modell seitens Nintendo angekündigt, das mit 230 Euro günstiger im Preis und wohl mit der ein oder anderen kleinen Verbesserung an der Hardware kommt. Was sich exakt ändert, haben wir hier im Vergleich zum Original aufgeführt.

Damit haben sich auch die Gerüchte im Vorfeld bestätigt, die allerdings an dieser Stelle noch nicht komplett erfüllt wurden. So gingen viele Quellen davon aus, dass es neben der Lite noch eine verbesserte Pro-Version mit deutlich verstärkter Hardware geben wird.

Der japanische Publisher und Hardware-Hersteller hält sich in Form von Nintendo of America Präsident Doug Bowser bedeckt. In einem Interview mit CNET gab Bowser an, dass es keine Pläne bezüglich eines Upgrades der Original-Switch gibt.

Kein weiterer Hardware-Release 2019: Im gleichen Interview machte Bowser auch klar, dass neben der Switch Lite in diesem Jahr kein weiteres Modell mehr erscheint. Sollte es also zukünftig eine Pro-Version geben, dann frühestens im kommenden Jahr.

Laut den Gerüchten im Vorfeld der Lite-Ankündigung sollen sich aktuell zwei Modelle in Entwicklung befinden. Mit der Lite jene Konsole, die sich mehr an Casual Gamer richtet und darüber hinaus eine stärkere Pro-Version mit erweiterten Features im Vergleich zum Original.

So wahrscheinlich ist eine Pro-Version

Gab es zur Lite-Version in den letzten Wochen und Monaten vermehrt Leaks und weitere Gerüchte, wurde eine verbesserte Switch stärker infrage gestellt.

Laut dem bekannten Branchen-Analyst Daniel Ahmad war es jedoch seitens Nintendo immer der Plan, zunächst ein Handheld-only-Modell in Form der Switch Lite zu veröffentlichen. Wie im Tweet zu lesen, werden sich alle, die auf ein Pro-Modell warten, noch gedulden müssen.

The plan was always for a Switch Lite to launch first.



As I posted back in February, those expecting a Switch Pro or Switch 2 would be waiting a longer time. pic.twitter.com/Z8VbOnwrLP — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 10, 2019

Schaut man sich die Vergangenheit von Nintendo an, so gab es mit dem New Nintendo 3DS erst ein Modell, dass sich in Sachen Performance abseits von Modulerweiterungen von der Basis-Hardware abhob, sogar das Spielen einer kleinen Anzahl an Titeln ermöglichte, die auf dem herkömmlichen 3DS nicht laufen.

Generell geht der Trend aber auch abseits Nintendo mit der PS4 Pro und der Xbox One X erst in dieser Konsolengeneration in die Richtung deutlich leistungsstärkerer Modelle, weswegen der Release einer Pro-Version im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen ist.

