Switch-Spielerin reinigt ihre geliebte Zelda-Special Edition, ätzt versehentlich das besondere Design weg und sagt: 'Diese eine Sache dürft ihr auf gar keinen Fall machen!'

Autsch. In diesem Fall hat der Alkohol gewonnen. Das Bild tut besonders weh, weil es sich um die limitierte Zelda-OLED handelt. (Bild: Reddit / alexandria3142)

Kennt ihr das? Ihr meint es eigentlich nur gut und trotzdem geht irgendwie alles schief? Wir können uns vorstellen, dass sich die Reddit-Userin "alexandria3142" genauso beim Putzen ihrer Switch-Konsole gefühlt haben muss. Die Putzaktion hat sich nämlich schnell zum Albtraum gewandelt, als zu viel Reinigungsalkohol mit der Rückseite ihrer Switch in Kontakt kam.

"Putzt eure Switch-Special Editions nicht mit Reinigungsalkohol!"

Von der Rückseite von alexandria3142s Switch ist nicht mehr viel übrig. Über die Hälfte des speziellen Designs hat sie weggewischt und betroffen ist ausgerechnet die limitierte OLED-Switch, die zum Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschienen ist:

Aus dem Beitrag selber erfahren wir, dass alexandria3142 und ihr Verlobter die Switch mit 91-prozentigem Alkohol geputzt haben, wodurch sich das aufgeklebte Designs gelöst hat. Der Griff zur 91 Prozent-Flasche war wohl versehentlich, denn eigentlich wird sie nur für die Reinigung ihrer Fenster gezückt.

Für Elektronikgeräte nimmt das Pärchen eigentlich ein Gemisch mit 70 Prozent Alkholgehalt – dieser wird auch von Nintendo selbst empfohlen.

In den Kommentaren erfahren wir auch, dass mit tieferprozentigem Alkohol mehr Bakterien entfernt werden können. Trotzdem empfehlen User*innen wie "bearkin1", Alkohol generell von angeklebten oder aufgedruckten Dingen fernzuhalten.

Plastik selbst dürfte in der Regeln aber nicht von Alkohol oder gar 99-prozentigem Isopropanol beschädigt werden, sondern wenn dann nur von Aceton-haltigen Gemischen, die ihrerseits ätzend wirken. Allerdings werden durch Alkohol auf jeden Fall Schmiermittel abgetragen, achtet also darauf, wo ihr den Reinigungsalkohol auftragt!

Wie geht die ganze Sache nun aus?

alexandria3142 und ihr Verlobter haben gerade mehrere Möglichkeiten. Auf der einen Seite überlegen sie, lediglich die Rückenplatte zu ersetzen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Möglichkeit einer neuen Switch vorhanden, was sich die beiden aufgrund der hohen Kosten durch die limitierte Verfügbarkeit nochmals überdenken müssen.

Was jedoch sicher ist: alexandria3142 wird nun einiges über die richtige Putzweise für die Switch gelernt haben. Der teure Fehler und die vielen belehrenden Kommentare werden ihr wohl erstmal in Erinnerung bleiben. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei der Suche nach einem Ersatz und bei zukünftigen Putzaktionen dieser Art!

Ist euch schonmal beim Putzen eurer Konsolen oder allgemein Hardware ein solcher Fehler unterlaufen?