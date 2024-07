Nintendo Switch Online: Das sind die neuen Gratis-Spiele im Juli 2024

Es ist mal wieder so weit: Nintendo hat die Spiele für ihren Online-Service angekündigt. Dieses Mal für den Juli 2024. Mit der GBA-Trilogie von Densetsu no Starfy schaffen es drei Spiele in das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket, die es bisher nur exklusiv in Japan gegeben hat – auch wenn die Spiele auf Japanisch sind, benötigt ihr keine Lesekenntnisse, um sie zu genießen. Der Trailer zeigt euch die lockere Stimmung der Jump ’n’ Runs.