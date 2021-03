Seit Anfang März gibt es das vom deutschen Studio Jo-Mei Games stammende Sea of Solitude im Director's Cut für die Nintendo Switch. Das nehmen wir zum Anlass, um euch nicht nur das düstere Adventure näher vorzustellen, sondern auch einen Blick auf andere aus Deutschland stammende Spiele zu werfen, die die Switch zu bieten hat.

Sea of Solitude Director's Cut

Bunt und düster: In Sea of Solitude erforschen wir als Kay mit unserem Boot die Überreste einer im Meer versunkenen Stadt, bei deren Gestaltung sich das Entwicklerstudio von Berlin inspirieren ließ. Grafisch ist das Spiel sehr hübsch in Szene gesetzt. Die oft hellen und bunten Farben könnten fröhlich wirken, wäre das Thema nicht so ernst: Es geht um Depressionen, Trauer und Einsamkeit. Die Szenen bleiben dementsprechend auch nicht immer so heiter, sondern kippen ähnlich wie in Horrorspielen schnell ins Düstere.

Licht ins Dunkeln bringen: Kay sieht mit ihrem in pechschwarze Federn gehüllten Körper und ihren stechend roten Augen selbst geradezu dämonisch aus, muss sich aber mit noch sehr viel größeren und furchterregenderen Monstern auseinandersetzen. Das tut sie, indem sie sie mithilfe von Licht vertreibt. Das Gameplay, das aus kleinen Rätseln und Geschicklichkeitsübungen besteht, ist dabei nicht sonderlich komplex. Es geht mehr um die Story, die Erkundung der Spielwelt und die dichte Atmosphäre. In all diesen Disziplinen kann Sea of Solitude glänzen.

Exklusiver Director's Cut: Den Director's Cut von Sea of Solitude gibt es exklusiv nur für die Nintendo Switch. Er enthält neben überarbeiteter Grafik auch neues Voice Acting, ein geändertes Skript und verbesserte Cutscenes. Außerdem werden die Bewegungssensoren der Switch genutzt und es gibt einen neuen Fotomodus. Das Spiel wurde also sowohl verbessert als auch auf die Möglichkeiten der Switch zugeschnitten. Übrigens findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Sea of Solitude Director's Cut für 19,99€ im Nintendo eShop

CrossCode

CrossCode ist ein Action-Rollenspiel, das an Klassiker aus der SNES-Zeit wie Chrono Trigger oder Secret of Mana erinnert. Das Kernstück des Spiels sind die Kämpfe, in denen wir mit einem Stick unsere Spielfigur steuern, während wir mit dem anderen mit Energiebällen um uns werfen oder unsere Gegner mit dem Schwert malträtieren. Daneben spielen ähnlich wie in Zelda kleine Rätsel und die Erkundung der Spielwelt eine große Rolle. Auch die komplexe Story rund um ein Live-Rollenspiel auf dem Mond Shadoon weiß zu überzeugen. Für den Preis bietet CrossCode mit rund 50 Stunden Spielzeit für die Hauptstory und 20 weiteren für Nebenquests zudem viel Inhalt.

CrossCode für 19,99€ im Nintendo eShop

Lonely Mountains: Downhill

Mit Lonely Mountains: Downhill landete das Berlin Studio Megagon Industries 2020 einen kleinen Überraschungshit. Mit eurem Mountainbike begebt ihr euch hier auf eine riskante Bergtour, rast steile Abhänge voller Geröll und Felsen hinab, springt über Schluchten, schlittert durch Matsch und benutzt Baumstämme, um reißende Flüsse zu überqueren. Obwohl das spielerisch ganz schön fordernd sein kann, hat Lonely Mountains: Downhill zugleich auch etwas Entspannendes, was nicht zuletzt an den hübschen Landschaften und dem farbenfrohen Artdesign liegt. Wenn wir nicht um die Bestzeit kämpfen wollen, können wir auch einfach die unberührte Natur genießen.

Lonely Mountains: Downhill für 19,99€ im Nintendo eShop

Crysis Remastered

Bei Crysis Remastered handelt es sich um die verbesserte Neuauflage eines der international am besten bewerteten deutschen Spiele aller Zeiten. Der First Person Shooter erregte bei seinem Release eine Menge Aufsehen durch seine hervorragende Grafik, die heute immer noch gut aussieht. Aber auch spielerisch hat Crysis einiges zu bieten: Durch den sogenannten Nanosuit können wir wahlweise Geschwindigkeit, Stärke, Panzerung oder Tarnfähigkeit erhöhen, was völlig verschiedene Taktiken erlaubt. Zudem hat sich an den vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten der Waffen so mancher später erschienene Shooter ein Beispiel genommen.

Crysis Remastered für 29,99€ im Nintendo eShop

Tropico 6

Tropico 6 wurde vom deutschen Studio Limbic Entertainment entwickelt und vom ebenfalls deutschen Publisher Kalypso veröffentlicht. Das Aufbauspiel überlässt uns die Herrschaft über ein tropisches Inselparadies, wobei wir selbst entscheiden können, ob wir freie Wahlen zulassen oder die Bevölkerung grausam unterdrücken. So oder so ist es unsere Augaben, unsere kleine Bananenrepublik durch vier Epochen zu Ruhm und Reichtum zu führen, indem wir Infrastruktur, Industrie und Tourismus aufbauen. Zum ersten Mal in der Reihe können wir unsere Herrschaft dabei über eine ganze Inselgruppe ausweiten.

Tropico 6 für 49,99€ im Nintendo eShop

Portal Knights

Das 2017 mit dem Deutschen Computerspielpreis für das beste deutsche Spiel ausgezeichnete Portal Knights ist ein Sandboxspiel, das mit seiner aus Klötzchen erbauten 3D-Welt an Minecraft erinnert. Zugleich ist Portal Knights aber auch ein actionreiches Rollenspiel mit verschiedenen Charakterklassen, in dem wir die Ausrüstung unserer Spielfigur selbst herstellen. Dazu müssen wir durch Portale in zahlreiche Welten reisen und sie nach kostbaren Ressourcen absuchen. Portal Knights bietet also eine Mischung aus Kämpfen, Crafting und Erkundung. Das Abenteuer kann man allein, zu viert im Online-Koop oder zu zweit im lokalen Splitscreen angehen.

Portal Knights für 19,99€ im Nintendo eShop

Everspace

Everspace ist ein Weltraum-Actionspiel mit Roguelike-Mechaniken. Mit unserem Raumschiff fliegen wir durch verschiedene Sektoren des grafisch hervorragend umgesetzten Weltraums, in denen immer neue Ereignisse und Herausforderungen auf uns warten. Das temporeiche Gameplay ähnelt dabei eher einem First Person Shooter als einer Simulation. Scheitern wir, müssen wir von vorn anfangen, schalten aber Upgrades und ganz neue Schiffe frei. Die auf der Switch verfügbare Stellar Edition enthält die Encounters Expansion mit zusätzlichen Missionen, Charakteren, Ausrüstungsgegenständen, Feinden und mehr.

Everspace Stellar Edition für 39,99€ im Nintendo eShop

Silence

Silence ist ein wunderschönes Adventure, das von den Genre-Experten von Daedalic stammt. Wir spielen den Teenager Noah und seine kleine Schwester Renie. Als die beiden sich in einem Bunker vor einem Luftangriff verstecken, werden sie in eine seltsame, märchenhafte Welt zwischen Leben und Tod hineingezogen. Wie die Realität, aus der sie stammen, ist auch diese Welt vom Untergang bedroht und die beiden müssen sich auf eine gefährliche Reise begeben, um sie zu retten. Unterwegs müssen natürlich eine Menge Rätsel gelöst werden. Neben der hübschen Grafik punktet Silence vor allem durch die herzerwärmende Geschichte und die liebenswerten Charaktere.

Silence für 39,99€ im Nintendo eShop