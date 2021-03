Gratis am Wochenende: 3 Spiele für PS4 & Xbox One und eins dürft ihr sogar behalten

Ein weiteres Lockdown-Wochenende steht an, und somit für die meisten von uns eine Menge Zeit, um Videospiele zu zocken. Umso besser ist es natürlich, wenn wir diese auch noch gratis bekommen. An diesem Wochenende gibt es zwei kostenlose Spiele für Xbox und einen Kracher für PS4 und PS5, den ihr sogar behalten könnt.

Gratis für PS4 und PS5

Ratchet & Clank

Zeitraum: noch bis zum 1. April (Spiel bleibt dauerhaft in eurem Besitz)

noch bis zum 1. April (Spiel bleibt dauerhaft in eurem Besitz) PS Plus nötig? nein

nein Auch in PS Now enthalten? ja

ja Genre: Plattformer, Action-Adventure

Darum geht es: Ratchet & Clank startete damals auf der PS2. Bei dem PS4-Titel handelt es sich um einen Reboot des Franchise. Gemeinsam mit eurem Robo-Kumpel hüpft ihr durch 20 wunderschöne Level und ballert dabei auf eine ganze Reihe von Feinden. Insomniac hat hier tolle Arbeit geleistet und werkelt mit Ratchet & Clank: Rift Apart bereits an einem Nachfolger.

Ratchet & Clank ist Teil der Play at Home-Initiative von Sony. Jeden Monat möchten die Playstation-Macher ein Spiel verschenken, solange die Corona-Pandemie anhält. Im vergangenen Jahr gab es bereits Knack gratis für eure Konsolen.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Going Under

Zeitraum: noch bis zum 7. März

noch bis zum 7. März Xbox Live nötig? ja (alternativ Game Pass)

ja (alternativ Game Pass) Auch im Game Pass enthalten? ja

ja Genre: Dungeon-Crawler, Rogue-Like

Darum geht es: Going Under ist ein Roguelike, in dem ihr in traditionellen Dungeon-Runs durch prozedural generierte Level rennt. Das besondere ist das Setting, denn Going Under spielt in einem Bürogebäude und die Heldin ist eine Praktikantin. Als Waffen dienen Stifte, Tacker und Laptops.

Wenn euch das Genre gefällt und ihr satirische Untertöne mögt, solltet ihr euch Going Under unbedingt einmal ansehen. Gameplay-technisch mag der Titel nicht viel Neues auf den Tisch bringen, aber in welchem Spiel können wir sonst einen Kaffee trinkenden Hipster-Troll verprügeln.

Außerdem gibt es im Xbox Store momentan 40 Prozent Rabatt auf Going Under.

Descenders

Zeitraum: noch bis zum 7. März

noch bis zum 7. März Xbox Live nötig? ja (alternativ Game Pass)

ja (alternativ Game Pass) Auch im Game Pass enthalten? ja

ja Genre: Rennspiel

Darum geht es: Descenders ist ein Bike-Rennspiel voller rasanter Downhill-Action und extremer Stunts. Auch hier bewegt ihr euch durch prozedural erzeugte Welten - so ist immer für Abwechslung gesorgt, wenn ihr euch auf euer BMX schwingt: Neue Hindernisse, Sprünge und Tricks warten auf euch.

Descenders bietet eine Vielzahl verschiedener Level, die alle mit einzigartigen Boss-Sprüngen und haarsträubenden Kurven gefüllt sind. Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr es mit 40 Prozent Rabatt im Xbox Store kaufen.

Neue Demos

Sea of Solitude: Director's Cut für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Phogs! Für Nintendo Switch

Für Nintendo Switch KungFu Kickball für Nintendo Switch

Demo Highlight Outriders für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Outriders ist ein Multiplayer-Shooter, der sich wegen seiner Deckungsmechanik ähnlich spielt wie Gears of War. Die Demo bietet euch das komplette erste Level der Kampagne und ist damit ziemlich spendabel. Außerdem könnt dank Cross-Play über mehrere Plattformen hinweg mit euren Freunden zocken. Alles Infos zur Demo findet ihr hier:

35 1 Mehr zum Thema Outriders-Demo: Uhrzeit, Download-Größe, Inhalte und alle anderen Infos

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele für März anschauen:

Kostenlose PC-Spiele

Ihr sucht kostenlose Spiele für den PC? Dann schaut doch bei den Gratis-Spielen unseren Kollegen der Gamestar vorbei. Dort listen sie regelmäßig auf, was ihr am Wochenende kostenlos auf Steam, Epic Games & Co. spielen könnt.

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?