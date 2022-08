Nintendo Switch: Dieses gerade erst erschienene Spiel gibt es jetzt zum Hammerpreis

Fire Emblem Warriors: Three Hopes für die Nintendo Switch bekommt ihr gerade bei Amazon sehr günstig im Angebot. Das erst am 24. Juni mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99€ erschienene Actionspiel bekommt ihr gerade für nur 34,99€. Laut Vergleichsplattformen war es bislang noch nie so günstig zu haben. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Möglicherweise ist Amazon nur mit einem Deal von myToys mitgezogen, wo man Fire Emblem Warriors: Three Hopes gerade ebenfalls für 34,99€ bekommen kann. Dort kommen allerdings noch 3,95€ für den Versand dazu. Es ist gut möglich, dass Amazon den Preis nachträglich noch anpasst und um den Betrag dieser Versandkosten erhöht. Das ist jedenfalls in der Vergangenheit schon öfter bei ähnlichen Fällen passiert.

Was ist Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

Action statt Taktik: Im Gegensatz zur Hauptreihe von Fire Emblem handelt es sich bei Fire Emblem Warriors nicht um ein Taktikspiel, sondern um ein Actionspiel im Musou-Stil, das stark an Titel wie Dynasty Warriors erinnert. Wir metzeln also mit übermächtigen Helden massenhaft Feinde nieder, wobei wir uns spektakulärer Spezialangriffe bedienen. Ein bisschen Strategie kommt aber doch ins Gameplay. Zwischen den Kämpfen überlegen wir uns nämlich auf einer Übersichtskarte, wie wir bei der weiteren Eroberung der verschiedenen Regionen vorgehen wollen.

Bekannte Gesichter: Während es beim Gameplay weit entfernt ist, ist Fire Emblem Warriors: Three Hopes bei der Story hingegen sehr nah am Taktikhit Fire Emblem: Three Houses. Um eine direkte Fortsetzung handelt es sich allerdings nicht, vielmehr erleben wir eine alternative Version der bekannten Geschichte. Da wir uns dabei abermals einem der drei Häuser anschließen, bekommen wir viele bekannte Gesichter zu sehen. Die Story-Kampagne ist circa 30 bis 40 Stunden lang. Mehrmaliges Durchspielen mit verschiedenen Häusern lohnt aber, weil dadurch weitere Story-Stränge offenbart werden.

Laut Testberichten hat sich Three Hopes im Vergleich zum ersten Fire Emblem Warriors übrigens deutlich verbessert. Der Wertugnsschnitt auf OpenCritic liegt bei 81 Punkten, beim Vorgänger waren es noch 75 Punkte.