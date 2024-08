Switch-Spiele im Angebot: Diese 3 Hits & Geheimtipps solltet ihr zum aktuellen Sparpreis nicht verpassen!

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade drei hervorragende Switch-Spiele für zusammen 49€ sichern.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft gerade ein Sale, durch den ihr drei Spiele für zusammen 49€ abstauben könnt. Neben Games für PS5, PS4, Xbox und PC sind auch einige hochkarätige Switch-Titel dabei. In diesem Artikel stellen wir euch drei Switch-Spiele vor, für die sich die 49€ auf jeden Fall lohnen, darunter auch ein großes und natürlich Switch-exklusives Mario-Spiel. Wer lieber selbst den Sale durchstöbern möchte, kommt hier zur Übersicht:

Bedenkt dabei: Auch wenn der Sale theoretisch noch bis zum 12. August läuft, könnten besonders begehrte Titel schon lange vorher ausverkauft sein.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist ein großes Switch-Exklusivspiel mit Mario in der Hauptrolle Teil des Sales. Der Taktik-Hit mischt anspruchsvolles Gameplay, bei dem ihr die Spezialfähigkeiten all eurer Team-Mitglieder geschickt ausnutzen müsst, mit viel Humor und knallbunter, niedlicher Grafik. Diesmal müssen Mario und seine Freunde quer durch die Galaxie reisen, um den kleinen, sternenförmigen Sparks zu Hilfe zu eilen.

Prince of Persia: The Lost Crown

Obwohl es eines der besten Ubisoft-Spiele seit Jahren ist, ist das Anfang 2024 erschienene Prince of Persia: The Lost Crown ein wenig untergegangen. Dabei bietet das Metroidvania nicht nur hübsche Grafik, sondern auch ein hervorragendes Kampfsystem. Die Hauptfigur Sargon kann hervorragend mit dem Bogen und zwei Säbeln gleichzeitig umgehen und besitzt zudem übermenschliche Fähigkeiten. Durch das Zurückdrehen der Zeit oder Teleportation werden spannende taktische Möglichkeiten eröffnet.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Auch Trine 5 hat zum Release nicht ganz die verdiente Aufmerksamkeit bekommen, da es unglücklicherweise zwischen Baldur’s Gate 3 und Starfield erschien. Teil 5 des Koop-Spiels (das aber auch allein gespielt werden kann) lohnt sich allein schon für die märchenhafte und wunderschöne Spielwelt. Das Gameplay, bei dem ein Krieger, ein Zauberer und eine Diebin ihre Kräfte vereinen müssen, um Rätsel zu lösen und gefährliche Kreaturen zu besiegen, ist abermals herrlich chaotisch.

Weitere Switch-Spiele im MediaMarkt-Sale

Die von uns vorgeschlagenen Spiele sind nicht nach eurem Geschmack? Kein Problem, in der MediaMarkt-Aktion findet ihr noch viele Alternativen, beispielsweise die Borderlands 3 Ultimate Edition, den Soulslike-Shooter Remnant: From the Ashes oder das 2023 erschienene Rennspiel LEGO 2K Drive. Hier kommt ihr zur Übersicht:

