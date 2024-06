Zwei Switch-Spiele im Angebot: Diese beiden Hits vom Mario-Erfinder gibt’s jetzt günstig bei Amazon

Bei Amazon gibt es die Switch-Neuauflagen der Klassiker Pikmin 1 und 2 gerade günstig im Bundle.

Erst 2023 sind mit Pikmin 1 und 2 zwei GameCube-Klassiker, die von der Designer-Legende Shigeru Miyamoto (Mario Bros., Donkey Kong) produziert wurden, in einer Remastered-Version für Nintendo Switch erschienen. Aktuell könnt ihr die beiden Spiele, die Action, Strategie und Adventure miteinander vermischen, im Doppelpack günstig bei Amazon abstauben:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Pikmin 1+2: Das bietet die Klassiker-Neuauflage für Switch

Die Neuauflagen von Pikmin 1 und 2 bieten vor allem technische Verbesserungen wie beispielsweise eine deutlich höhere Auflösung und eine überarbeitete Steuerung einschließlich optionaler Bewegungssteuerung mit den Joy-Con Controllern. Inhaltlich hingegen sind sie den Originalen weitgehend treu geblieben.

Die beiden Klassiker Pikmin 1 und 2 waren mit ihrer Genre-Mischung zum Release kreative Meilensteine und fühlen sich selbst heute noch frisch an.

In Pikmin 1 sitzt ihr nach einem Absturz auf einem fremden Planeten fest und müsst die Teile eures Raumschiffs finden, um wieder nach Hause zu kommen. Dabei werdet ihr von niedlichen Pflanzenwesen, den Pikmin, unterstützt. Diesen könnt ihr Befehle geben, damit sie Hindernisse aus dem Weg räumen, euch bei der Lösung von Rätseln helfen und gegen gefährliche Kreaturen kämpfen.

Je nach Farbe haben die Pikmin verschiedene Fähigkeiten. Rote Pikmin sind beispielsweise feuerresistent und besonders gute Kämpfer, während die blauen Pikmin durchs Wasser gehen und die gelben Bomben zünden können. In Pikmin 2 kommen noch die giftigen weißen Pikmin sowie die besonders schweren und kräftigen violetten Pikmin dazu.

Eure niedlichen Pikmin bekommen es mit einigen gigantischen Feinden zu tun. Wenn ihr sie richtig einsetzt, können sie aber damit umgehen.

In Pikmin 2 habt ihr außerdem einen Assistenten dabei, der euch bei der Erforschung des Planeten und bei der Suche nach Schätzen in finsteren Höhlen hilft. Dadurch habt ihr zwei Pikmin-Teams, die zusammenarbeiten und zwischen denen ihr wechseln könnt. Hier gibt es auch lokalen Multiplayer, in dem zwei Spieler*innen gegeneinander antreten.

