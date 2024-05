Pokémon-Spiel für Switch im Angebot: Diesen Exklusivtitel aus 2023 gibt’s jetzt fast 50% günstiger!

So günstig wie im aktuellen eBay-Angebot sieht manPokémon-Spiele für Nintendo Switch selten.

Das Jahr 2023 war mit Spielen wie Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder so reich an großen Switch-Hits, das manch anderer Exklusivtitel ein wenig untergegangen ist. Einer davon ist das erst im Oktober erschienene „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“. Das dürfte der Grund dafür sein, weshalb das Pokémon-Abenteuer für Nintendo Switch bereits stark im Preis gefallen ist. Über eBay bekommt ihr es jetzt für nur 25,99€ (UVP: 49,99€):

Der Versand ist kostenlos, eBay-Plus-Mitglieder bekommen sogar noch 10% Extra-Rabatt. Verkäufer ist der gewerbliche Spielehändler Express Games, dessen Rezensionen auf eBay derzeit zu 98,3 Prozent positiv sind. Wie lange der Deal noch gilt, verrät er leider nicht.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Was bietet das Pokémon-Adventure für Switch?

2:13 Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück und er stellt euch persönlich seinen neuesten Fall vor

Mit „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ hat das 2016 für Nintendo 3DS erschienene Original einen Nachfolger bekommen. Um dessen Handlung zu verstehen, müsst ihr weder den ersten Teil gespielt noch den inzwischen erschienenen Kinofilm gesehen haben, denn die Prämisse ist schnell erklärt: Pikachu ist hier ein kaffeesüchtiger Privatdetektiv, der gemeinsam mit einem menschlichen Partner in einer Stadt, in der Menschen und Pokémon Seite an Seite leben, knifflige Fälle löst.

Spielerisch handelt es sich also nicht um ein JRPG mit Sammel-Mechanik, sondern um ein typisches Rätsel-Adventure im Stile der Sherlock Holmes-Spiele. Pikachu und sein Partner Tim suchen Schauplätze nach Hinweisen ab und sprechen mit Zeugen und Verdächtigen, und zwar sowohl mit Menschen als auch mit Pokémon. Habt ihr genügend Indizien gesammelt, könnt ihr sie in eurem Notizbuch miteinander kombinieren und eure Schlussfolgerungen ziehen.

Pikachu löst gemeinsam mit seinem Partner Tim Fälle. Tim übernimmt die Gespräche mit Menschen, Pikachu verhört die Pokémon.

Zwischendurch wird das Gameplay durch kleine Minispiele aufgelockert. In unserem GamePro-Test hat uns „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ insgesamt gut gefallen, vor allem aufgrund der Story, der liebenswerten Charaktere und der vielfältigen Schauplätze. Der Schwierigkeitsgrad hätte unserer Meinung nach aber gerne ein bis zwei Stufen höher sein dürfen, bei manchen Fällen fühlte sich unsere Testerin etwas unterfordert. Hier erfahrt ihr mehr:

