Nintendo Switch Sale: Wir zeigen euch die besten Bundles der Aktion!

Wer hätte gedacht, dass man bei einigen Bundles so viel sparen kann?

MediaMarkt und Saturn haben eine exklusive 3-für-111€ Aktion gestartet, bei der ihr euch bis zum 29. Januar 2024 um 9:00 Uhr drei Top-Titel zum unschlagbaren Preis schnappen könnt. Mit fast 40% Ersparnis gegenüber dem UVP ist dies eine einmalige Chance, exklusive Switch Spiele wie Tears of the Kingdom oder Super Mario Bros. Wonder kostengünstig zu ergattern.

Einen Überblick über die Aktion haben wir euch hier bereits gegeben. In diesem Artikel geht es darum, mit welchem Bundle ihr am meisten Geld spart und mit welchen Bundles ihr bestimmte Nintendo-Franchises und Videospiel-Genres am besten kennenlernt.

Bei diesem Bundle spart ihr über 100€!

Ich musste zweimal nachrechnen, aber es stimmt: Wenn ihr euch Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Ring Fit Adventure kauft, würdet ihr ohne die Aktion bei einem Warenkorbwert von 227€ landen. Dank der Aktion spart ihr satte 116€ und zahlt nur 111€!

Besonders Ring Fit Adventure lohnt sich bei dieser Aktion, da das Spiel mit dem benötigten Ring-Con-Zubehör 89,99€ kostet. Eine Alternative zu den beiden Zelda-Spielen ist übrigens die Collector's Edition von Spongebob Schwammkopf: Cosmic Shake, die ebenfalls 69,99€ kostet.

Hier sind die Spiele für das ultimative Spar-Bundle im Überblick:

Das Revival der 2D-Plattformer

In Prince of Persia paart ihr toll gestaltete Jump n Run Abschnitte mit Rätselpassagen.

2D-Jump'n'Runs waren schon immer ein beliebtes Genre, vor allem im Indie-Bereich, wo es einige tolle Spiele wie Celeste, Shovel Knight oder Pizza Tower gibt. Inzwischen ist das Revival des Genres auch bei den großen Entwicklern und Publishern angekommen.

So haben wir innerhalb eines halben Jahres die beiden Jump'n'Run-Highlights Prince of Persia: The Lost Crown und Super Mario Bros. Wonder bekommen. New Super Mario Bros. U Deluxe fällt da schon etwas aus dem Rahmen, weil es deutlich älter ist. Man sollte es eher als kleine Ergänzung und Abschluss der New Super Mario Bros. Serie sehen, die damals 2006 das Genre auf dem DS wiederbelebt hat.

Mit diesen drei Spielen erlebt ihr 2D-Plattformer in neuem Wind:

Tolle Geschichten auf der Switch

Erlebt eine mysteriöse und visuell wunderschöne Geschichte in der Another Code Recollection.

Die Switch ist vor allem für die vielen bunten Nintendo-Welten von Mario, Splatoon und Pikmin bekannt. Das hindert natürlich niemanden daran, umfangreiche und epische Geschichten zu erzählen. Mit dem kürzlich erschienenen Another Code: Recollection ist genau das gelungen: Eine schöne und detailreiche Geschichte in tollen Sequenzen und mit lustigen Rätseleinlagen zu erzählen.

Wenn ihr eure Geschichten noch ausführlicher erzählt bekommen wollt, dann könnt ihr in Hogwarts Legacy und Super Mario RPG 40 Stunden lang interessanten, lustigen und spannenden Geschichten folgen. Mit diesen drei Spielen erlebt ihr Geschichten in völlig unterschiedlichen Geschwindigkeiten mit verschiedenen Themen und Facetten.

Das Bundle für tolle Storys und interessante Geschichten besteht aus:

Damit haben wir euch drei coole Bundle-Ideen an die Hand gegeben, mit denen ihr garantiert nichts falsch macht. Natürlich könnt ihr euch auch jederzeit auf der Aktionsseite euer eigenes Bundle zusammenstellen. Der Rabatt wird euch dann im Warenkorb gutgeschrieben.