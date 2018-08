Der große Hype um Virtual Reality ist etwas abgeflacht und obwohl Sony mit PlayStation VR gut zu fahren scheint, hat sich Microsoft zuletzt ganz von VR-Plänen für die Xbox One verabschiedet.

Aber was ist eigentlich mit Nintendo? Bei der Nintendo Switch waren die meisten Aussagen bezüglich Virtual Reality-Support sehr vage gehalten. So wirklich überzeugt scheint Nintendo von der Technologie nicht zu sein, auch wenn das Konzept VR nie wirklich ausgeschlossen wurde.

VR-Support steckt schon in der Switch

Schon im August des letzten Jahres stieß Twitter-User Cody Brocious im Quelltexts des Betriebssystems auf eine Codezeile, die auf einen VR-Modus hingedeutet hat. Mehr gab es damals aber nicht zu erfahren.

Just found this while looking at IPC interfaces on the Switch. Iiiiinteresting! #reswitched pic.twitter.com/J3QoKrJWKN — Cody Brocious (@daeken) August 27, 2017

Einen Schritt weiter: Ein anderer Twitter-Nutzer mit Namen random666_kys versuchte jetzt den Befehl für den VR-Modus auszuführen - und offenbar war er damit erfolgreich.

https://t.co/wSPNcuuGVa

So I just tried and a screen appeared. Interesting... pic.twitter.com/MLiKfYpokb — random (@random666_kys) August 8, 2018

Durch die Ausführung gelang es offenbar, die Display-Anzeige der Switch in zwei gleich große, parallele Bilder aufzuteilen. Perfekt also, um Inhalte mit VR-Support abzubilden.

Since twitter fucked up the resolution here is the screen with a better quality pic.twitter.com/Oenq1sOMir — random (@random666_kys) August 8, 2018

Auf der Anzeige heißt es:

"Please move the console away from your face and click the close button."

Textzeilen für den korrekten Gebrauch scheint es also ebenfalls schon zu geben.

Kommt ein Nintendo Labo-Headset?

Im Dezember 2016 tauchte ein Nintendo Switch-Patent auf, das unter anderem auch ein VR-Headset zeigt. Nun ist ein Patent natürlich keine Garantie dafür, dass eine Idee auch umgesetzt wird, doch scheint es immerhin Überlegungen zu geben.

Ein eigenes Headset, das Nintendo nur für den VR-Gebrauch herstellen lässt, ist eher unwahrscheinlich. In Verbindung mit Nintendo Labo wäre es aber durchaus denkbar, dass wir unser eigenes Headset aus Pappe basteln und mitgelieferte VR-Software nutzen können.

Könnt ihr euch VR auf der Switch vorstellen?