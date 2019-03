Nintendo hat einen neuen Sale im eShop gestartet, der sich ganz auf die Spiele des Entwicklers und Publishers Ubisoft konzentriert. Wir führen alle reduzierten Spiele für euch auf und sprechen Empfehlungen aus.

Wie lange geht der Sale? Die Angebote sind ab sofort aktiv und enden am 13. März 2019

Alle Switch-Angebote des Sales

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Darum geht's: Mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle erwartet euch ein Rundenstrategie-Spiel á la XCOM, das die Figuren aus dem Super Mario-Universum mit den knuddeligen Ubisoft-Rabbids vereint.

Warum es sich lohnt: Lasst euch von dem niedlichen Look nicht täuschen. Hinter Kingdom Battle steckt ein komplexeres Spiel als so mancher vielleicht vermuten würde. Viele Levels sind fordernd, bleiben dabei aber stets fair. Strategie-Enthusiasten bekommen hier eines der besten Rundenstrategie-Spiele für die Switch.

Rayman Legends: Definitive Edition

Darum geht's: Rayman Legends knüpft spielerisch an den Vorgänger Rayman Origins an, ihr müsst ihn aber für die Fortsetzung nicht unbedingt gespielt haben. Im Jump 'n' Run hüpft und kämpft ihr euch durch malerische Levels und sammelt auf eurem Weg Lums, glühwürmchen-artige Wesen, ein.

Warum es sich lohnt: Rayman Legends gehört zu den besten 2D-Jump 'n' Runs der letzten Jahre und sieht mit seinem drolligen Comic-Look immer noch fantastisch aus.

Die Definitive Edition für Nintendo Switch ist vollgestopft mit Inhalten, ihr bekommt also viel Spiel für das Geld. Was neu ist und warum ihr es spielen solltet, erfahrt ihr in unserem Test zu Rayman Legends.