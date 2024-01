Schnappt euch jetzt neue Gratis-Goodies für Zelda: Tears of the Kingdom - ganz einfach über Switch Online

Holt euch jetzt diese Goodies für Tears of the Kingdom.

Wer eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besitzt, kann sich jetzt über das "Missionen & Belohnungen"-Programm eine Handvoll frischer Icons im Stile von Zelda: Tears of the Kingdom sichern. Die Icons werden in Wellen veröffentlicht, die erste ist bereits verfügbar und nur noch wenige Tage gültig.

Das ist die Voraussetzung dafür: Ihr benötigt eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie eine Handvoll Platinpunkte.

So sehen die Zelda: Tears of the Kingdom-Icons aus, die ihr euch jetzt via Switch Online sichern könnt:

Diese Goodies bekommt ihr jetzt für Zelda Tears of the Kingdom.

Das ist der Veröffentlichungszeitplan der Zelda TotK-Icons:

Welle 1: bereits verfügbar, gültig bis 25. Januar

bereits verfügbar, gültig bis 25. Januar Welle 2: ab 25. Januar, verfügbar bis bis 1. Februar

ab 25. Januar, verfügbar bis bis 1. Februar Welle 3: ab 1. Februar, verfügbar bis 8. Februar

ab 1. Februar, verfügbar bis 8. Februar Welle 4: ab 8. Februar, verfügbar bis 15. Februar

Jedes Zelda-Icon kostet euch jeweils 10 Platinpunkte. Diese verdient ihr wiederum, indem ihr spezifische Aktionen ausführt, beispielsweise ein bestimmtes Spiel oder eine Demo zockt.

Ihr besitzt kein aktives Nintendo Switch Online-Abo? In unserer unten verlinkten GamePro-Übersicht findet ihr alle Infos zur Mitgliedschaft, den Preisen, Funktionen und Vorteilen:

So sichert ihr euch die Zelda: Tears of the Kingdom-Icons

Die Belohnungen müsst ihr dann direkt über eure Switch einlösen. Das funktioniert ganz einfach, indem ihr:

auf dem Start-Bildschirm auf den Reiter Switch Online ganz links klickt

ganz links klickt in der linken Leiste Missionen & Belohnungen auswählt

Zelda Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich und führt uns erneut in die weitläufige Open World von Hyrule. Im GamePro-Test konnte das Sequel starke 93 Punkte einfahren, kommt aufgrund des fehlenden Wow-Effekts allerdings nicht ganz an seinen Vorgänger Breath of the Wild heran.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Zockt ihr noch Zelda: Tears of the Kingdom und wie gefällt euch das Sequel im direkten Vergleich zu Breath of the Wild? Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.