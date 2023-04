Nintendo teast neues Super Mario-Spiel an - 'freut euch einfach auf zukünftige Directs'

Super Mario Odyssey ist bereits fast 6 Jahre alt.

Dank des Starts des Super Mario Bros. Films ist der schnauzbärtige Klempner wieder in aller Munde – und das nicht nur im Kino, sondern auch in der Welt der Videospiele. Es ist ohnehin nicht unwahrscheinlich, dass uns in absehbarer Zeit endlich mal wieder ein neues Mario-Spiel ins Haus stehen könnte. Nun liefert Serienschöpfer Shigeru Miyamoto den nächsten vielversprechenden Hinweis.

Shigeru Miyamoto verweist auf zukünftige Nintendo Directs

Was ist neu? In einem Interview mit Variety (via Videogameschronicle) wurde Miyamoto nach dem Release des nächsten Mario-Titels gefragt. Eine konkrete Antwort darauf gibt er zwar nicht, liefert stattdessen aber einen spannenden Teaser:

Vorab kann ich dazu nichts sagen. Aber es finden alle zwei bis drei Monate Nintendo Directs statt. Also seid bitte gespannt darauf. Shigeru Miyamoto

Wann die nächste Nintendo Direct stattfindet, ist nicht bekannt. Allerdings dürfte sich das nächste Event aller Voraussicht nach erst einmal um Zelda: Tears of the Kingdom drehen, das im Mai erscheint.

Eine Nintendo Direct im (ehemaligen) E3-Zeitraum wird es nicht geben. Mittlerweile ist die Messe ohnehin abgesagt. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass das japanische Unternehmen im Juni 2023 ein unabhängiges Event veranstalten wird, auf dem vielleicht der nächste Mario-Ableger enthüllt werden könnte.

Und weil es so schön war, könnt ihr euch hier noch einmal Gameplay aus Mario Odyssey ansehen:

7:32 Super Mario Odyssey - Gameplay-Trailer zeigt neue Welten, Minispiele, “Crazy Cap Stores” & mehr

Nicht der erste Hinweis auf ein neues Mario-Game

Erst Anfang des Jahres erklärte Shigeru Miyamoto in einem Interview mit IGN, dass Nintendo eigentlich immer an einem neuen Mario-Spiel arbeite, aber die Zeit einfach noch nicht reif dafür wäre, mit konkreten Infos herauszurücken.

Mit Super Mario Odyssey erschien 2017 der letzte neue große Hauptableger der Reihe für Nintendo Switch. Anschließend folgten lediglich Neuauflagen älterer Teile: New Super Mario Bros. U Deluxe kam 2019 auf den Markt, gefolgt von der 3D All-Stars-Sammlung in 2020 und dem Switch Spiel Super Mario 3D World + Bowser's Fury in 2021.