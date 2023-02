Nintendo bestätigt Gerücht und erteilt E3 2023 eine Absage

Nachdem die E3-Messe in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, sollte sie in 2023 erstmals wieder in Präsenz stattfinden. Doch Gerüchten zufolge gibt es immer mehr Unternehmen, die der Videospiel-Messe eine Absage erteilen. Einer der drei großen Konsolenhersteller bestätigte nun, dass er tatsächlich nicht am Event teilnehmen wird.

Nintendo wird auf E3 fehlen

Um was geht es? Wie VentureBeat berichtet, wird Nintendo nicht auf der E3 vertreten sein.

Der Konzern hat in der Vergangenheit zwar eigene Nintendo Direct-Streams den Live-Shows auf der E3 vorgezogen, doch Nintendo war zumindest mit einem eigenen Messestand vertreten. Dieses Jahr ist es also ein Novum, dass Nintendo nicht auf der E3 anwesend sein wird.

Was ist der Grund? In einem Statement gibt Nintendo an, dass jedes Jahr erwägt werden würde, ob die Show mit den eigenen Plänen übereinstimmt. Doch in 2023 scheint das erstmals nicht der Fall zu sein:

Wir gehen an die Teilnahme an jeder Veranstaltung von Fall zu Fall heran und erwägen immer verschiedene Möglichkeiten, mit unseren Fans in Kontakt zu treten. Da die diesjährige E3-Show nicht in unsere Pläne passte, haben wir uns entschieden, nicht teilzunehmen. Wir waren und sind jedoch ein starker Unterstützer der ESA und der E3.

Der letzte Satz lässt hoffen, dass Nintendo in diesem Jahr eine Ausnahme macht und in 2024 zumindest wieder mit einem eigenen Stand vertreten sein wird. Doch wir müssen in 2023 wohl oder übel mit der Abwesenheit von Nintendo klarkommen.

Weitere Absagen könnten folgen

Da sich das Gerücht bei Nintendo bewahrheitete, könnte es sein, dass die Absagen von Sony und Microsoft in den kommenden Wochen folgen werden. Wie IGN vor einigen Wochen erfahren haben will, seien auch PlayStation und Microsoft nicht bei der E3 2023 dabei, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Allerdings können sich Fans trotz der Absagen der drei großen Konsolenhersteller auf andere Publisher und Entwicklerstudios freuen, die auf der E3 zu sehen sein werden.

Nintendo Direct im Sommer 2023 nicht ausgeschlossen: Außerdem können wir damit rechnen, dass Nintendo und alle anderen, die in Zukunft noch absagen werden, ihr eigenes Programm im Zeitraum der E3 auf die Beine stellen.

In den vergangenen Jahren gab es von Microsoft, Sony und Nintendo eigene Shows im Juni, die den Fans die neusten Spiele für die kommenden Jahre enthüllt haben.

Wann findet die E3 statt? Die Unterhaltungs- und Elektronikmesse findet in diesem Jahr vom 13. Juni bis zum 16. Juni 2023 stattfinden.

Welcher Publisher dürfte eurer Meinung nach auf keinen Fall absagen?