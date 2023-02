Wann kommt das nächste Mario-Spiel? Nintendo-Äußerung weckt Hoffnung

Super Mario ist eine der wichtigsten Marken Nintendos. Da wirkt die neueste Aussage von Serien-Schöpfer Shigeru Miyamoto eigentlich auch nicht groß verwunderlich. Ihm zufolge arbeite Nintendo nämlich immer an Super Mario. Das hört sich so an, als könnte der nächste Titel nicht mehr allzu lange dauern. Es würde auch zeitlich ganz gut passen.

Frohe Botschaft: Nintendo "arbeitet immer an Mario", sagt Shigeru Miyamoto

Die Zeit wäre günstig: Zum ersten Mal seit mehreren Dekaden kommt ein richtiger Super Mario-Film ins Kino. Da würde es sich doch anbieten, ein passendes Spiel zu veröffentlichen. Dasselbe gilt für die frisch eröffneten Nintendo-Freizeitparks, auch wenn es die leider noch nicht in Europa gibt.

Hier gibt es den Trailer zum Film:

1:35 Super Mario Bros. Film zeigt im Game Awards-Trailer das Pilzkönigreich

In einem Interview mit IGN erklärt Shigeru Miyamoto dann auch, dass Nintendo eigentlich immer an einem Mario-Spiel arbeite. Allerdings sei die Zeit einfach noch nicht reif dafür, etwas darüber zu verraten. Wenn es soweit sei, würde es natürlich passieren.

Das klingt erst einmal recht nichtssagend, kann aber natürlich auch wohlwollend interpretiert werden. Der Spielraum dafür ist gegeben: Eventuell hat Nintendo längst ein fortgeschrittenes, neues Super Mario-Spiel in der Pipeline, das nur darauf wartet, veröffentlicht zu werden. Wie zuletzt bei dem Metroid Prime-Remaster:

Wie viel Zeit liegt normalerweise zwischen neuen Super Mario-Spielen?

Das letzte Super Mario-Spiel, das Nintendo veröffentlicht hat, war das Switch-Doppelpack Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Das war 2021 und davon war lediglich der zweite Teil Bowser's Fury neu.

Das Original-Super Mario 3D World wurde 2013 veröffentlicht. Super Mario Odyssey kam 2017 auf den Markt und dann gab es da natürlich auch noch die Super Mario 3D All-Stars-Sammlung 2020.

Wenn wir Ableger wie Paper Mario, Super Mario Maker und Co. außen vor lassen, sieht das in der Übersicht so aus:

NEU: Super Mario 3D World + Bowser's Fury (2021)

Super Mario 3D All-Stars (2020)

New Super Mario Bros. U Deluxe (2019)

NEU: Super Mario Odyssey (2017)

NEU: Super Mario 3D World (2012)

Zwischen den wirklich neuen Ablegern der Hauptreihe lagen in der Vergangenheit also meist eher vier bis fünf Jahre. Das würde bedeuten, dass es bis zum nächsten neuen Mario-Spiel noch etwa zwei Jahre dauern könnte.

Andererseits war Bowser's Fury auch nicht so umfangreich wie viele andere Mario-Spiele und wurde zusammen mit einer Neuauflage veröffentlicht. Dementsprechend könnte ein richtiges Hauptspiel vielleicht doch schon näher sein, als wir denken.

Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass Nintendo die Gelegenheit nutzt, und den aktuell noch größeren Mario-Hype mitnimmt. Ein Shadow Drop wie beim Metroid Prime-Remaster ist bei einem Mario-Titel allerdings äußerst unwahrscheinlich. Wir müssen also wohl oder übel eine Ankündigung abwarten.

Glaubt ihr, dass Nintendo schon bald ein richtiges neues Mario-Spiel raushaut, oder dauert das noch?