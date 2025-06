Nintendo warnt: Zieht die Schutzfolie nicht vom Switch 2-Bildschirm ab, denn sie hat einen großen Vorteil

Die Nintendo Switch 2 wird mit einem Schutzfilm auf dem Display ausgeliefert, den ihr im Idealfall dranlassen solltet.

Falls ihr zu der Sorte Mensch gehört, der immer sofort alle Schutzfolien von neuen Geräten abziehen will, solltet ihr euch das bei der Nintendo Switch 2 vielleicht nochmal überlegen. In der offiziellen Bedienungsanleitung steht, dass der Schutzfilm dringend drangelassen werden sollte. Nintendo nennt dafür auch einen guten Grund.

Nintendo rät, den Schutzfilm der Switch 2 nicht abzuziehen

Darum geht's: Wie viele moderne Elektrogeräte kommt auch die Nintendo Switch 2 mit einer Art Displayschutz daher, der bereits auf dem Bildschirm der Hybrid-Konsole angebracht ist. Er dient aber wohl gar nicht in erster Linie dazu, das Display vor Kratzern zu schützen, sondern hat einen ganz anderen Zweck.

Lasst den dünnen Schutzfilm dran! Auf der offiziellen Nintendo-Webseite wurde die Bedienungsanleitung zur Nintendo Switch 2 als PDF zum Herunterladen veröffentlicht. Darin finden sich einige interessante Infos und Warnhinweise. Dort steht zum Beispiel folgendes:

"Der Bildschirm ist mit einer Schutzschicht bedeckt, die dazu dient, dass im Schadensfall keine Splitter verteilt werden. Zieht sie nicht ab."

Sollte das Display also zersplittern (was wir natürlich wirklich nicht hoffen), dann hilft dieser Schutzfilm dabei, dass die Einzelteile nicht in alle Himmelsrichtungen fliegen. Wem schon mal ein Glas in der Küche heruntergefallen ist und noch Tage später in irgendwelchen Ecken Splitter entdeckt hat, wird das zu schätzen wissen.

Wie sieht das dann mit anderen Schutzfolien aus?

Nintendo bietet einen eigenen, offiziellen Displayschutz für die Switch 2 an, der zum Beispiel auch bei der Tragetasche für die Konsole mitgeliefert wird. Falls ihr euch jetzt fragt, ob ihr diese Folie dann einfach über den Schutzfilm kleben sollt, seid ihr nicht allein.

Da Nintendo selbst in der Anleitung schreibt, der Schutzfilm soll nicht abgezogen werden, klingt das danach, dass wir einen Displayschutz auf den Film anbringen können. Was ebenfalls dafür spricht: Bereits die Switch OLED hatte solch einen Schutzfilm, auf dem ohne Probleme ein zusätzlicher Displayschutz angebracht werden konnte.

Andererseits dürfte es auch kein allzu großes Problem darstellen, wenn ihr den Schutzfilm abzieht, bevor ihr den offiziellen Displayschutz aufklebt. Der dürfte mit seinen Klebe-Eigenschaften ebenfalls dafür sorgen, dass im Fall der Fälle keine tausend kleine Splitter überall hinfliegen.

Wie werdet ihr mit dem Schutzfilm auf dem Switch 2-Display verfahren? Bringt ihr nochmal zusätzlich einen Displayschutz an, lasst ihr den Film drauf, oder zieht ihr solche Folien immer ab?