Sony und Microsoft haben vor kurzem bekannt gegeben, dass beide in Zukunft auf Microsofts Cloud-Technolige Azure setzen wollen. Es ist unklar, was das am Ende für uns Spieler bedeutet, allerdings schließen sich damit zwei große Konkurrenten zusammen. Doch das war vielleicht noch nicht alles.

Angeblich sei auch Nintendo an Microsofts Azure interessiert und spielt mit dem Gedanken, einen eigenen Streaming-Service zu etablieren. Das behauptet zumindest der Analyst David Gibson.

But also Nintendo itself is looking also to work with MSFT (Azure) to offer its own streaming service in limited regions (JP, US etc).