Nintendo hat die besten Exclusives, sagt Xbox-Chef

Phil Spencer, der Chef der Xbox-Sparte, ist ein bekennender Fan von Nintendo und der Switch-Konsole. Als Gast der Animal Talking-Show sprach er in hohen Tönen über das Unternehmen und seinen Beitrag zur Videospielbranche.

Phil Spencer nennt Nintendo "meisterhaft"

In der digitalen Show Animal Talking, lädt sich der ehemalige PC Gamer-Chefredakteur und Hollywood-Drehbuchautor Gary Whitta immer wieder prominente Gäste ein. Als Phil Spencer in Whittas Animal Crossing-Studio Platz nahm, sprach der Xbox-Chef in den höchsten Tönen über Nintendo (im Video unten ab 47:53). Nicht nur, dass Nintendo "meisterhaft" sei, sondern auch beschützt werden sollte:

"Im Unterhaltungsgeschäft stellen sich die meisten Dinge nicht als große Erfolge heraus, daher muss es immer eine gewisse Überraschung geben. Aber Nintendo ist einfach meisterhaft in dem, was sie tun. Ich habe es schon einmal gesagt, dass ich denke, dass sie den stärksten First-Party-Stammbaum und Stärke haben. Sie sind ein Juwel für uns in der Spielebranche und etwas, das wir schützen sollten."

Link zum YouTube-Inhalt

Animal Crossing ist ein Paradebeispiel

Mit den stärksten First-Party-Spielen meint er unter anderem Animal Crossing: New Horizons, in dem die digitale Talkshow stattfindet. Das Spiel ist in kürzester Zeit zum fast erfolgreichsten Nintendo-Exclusive aufgestiegen, das es derzeit auf der Switch gibt. Die Lebenssimulation ist für Spencer ein gutes Beispiel für das besondere Nintendo-Erlebnis:

"Was Nintendo tut, ist, dass sie über Spiele, ihre Hardware und ihre Plattform als eine Sache nachdenken und diese Erfahrungen sammeln - und ich kenne die Teams dort ziemlich gut - und ich denke, dass es magisch ist. Sie sind in der Lage, ein vollständiges Nintendo-Erlebnis auf ihren Geräten zu erstellen. Und dieses Erlebnis, das ich hier in meinen Händen auf meiner Switch sehe, ist Animal Crossing."

An anderer Stelle sprach der Xbox-Chef über den Fokus auf Spiele und wie die Kunden die Kontrolle bei der Spiele-Preisgestaltung haben:

23 1 Mehr zum Thema Höhere Preise für Next Gen-Spiele: Laut Xbox-Chef haben Kunden die Kontrolle

Wie sehr stimmt ihr Phil Spencers Meinung zu? Bietet Nintendo im Vergleich das beste vollständigste Videospiel-Erlebnis?