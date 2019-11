No Man's Sky: Synthesis-Update lässt euch endlich Schiffe anpassen

No Man's Sky bekommt heute das nächste große Update spendiert. Es hört auf den Namen Synthesis und liefert wieder haufenweise Bugfixes, Verbesserungen und Anpassungen, aber auch viele neue Gameplay-Funktionen. Beispielsweise könnt ihr nun auch endlich eure Raumschiffe zerlegen oder ganz nach euren Wünschen aufrüsten.

Das bringt das Synthesis-Update: Neben Verbesserungen an der Performance, dem UI und einigen Quality of Life-Verbesserungen gibt es auch einige neue Gameplay-Features. Ihr könnt eure Raumschiffe jetzt zum Beispiel upgraden und vieles mehr.

Beim Starship Outfitting Terminal könnt ihr Raumschiffe upgraden

Dort können auch mehr Inventar-Slots gekauft werden

Jetzt könnt ihr auch mit Naniten die Raumschiff-Klasse verbessern

Salvaging: Nicht benötigte Raumschiffe können in Einzelteile zerlegt werden

Ihr könnt die Exocraft jetzt auch aus der First Person-Sicht steuern

Besserer Terrain Manipulator erleichtert euch das Ändern der Landschaft

VR-Modus ist jetzt auf derselben Höhe wie der normale, ihr könnt also zum Beispiel auch in VR reiten und den Fotomodus nutzen

Personal Refiner: Gefundene Elemente können direkt im Exosuit umgewandelt werden

Inventar-Nutzung funktioniert jetzt praktischer

Eigene Outfits können jetzt gespeichert werden

Space-Map wurde überarbeitet

Neue Technologie-Upgrades eingeführt

Basis-Bau wurde vereinfacht und es gibt neue Teile

Es gibt mehr Platz: Die Storage-Container sind größer und können benannt werden

Spieler können jetzt mehrere Multi-Tools besitzen

Das waren nur die Highlights. Die vollständigen Patch Notes zum großen Synthesis-Update findet ihr auf der offiziellen No Man's Sky-Seite.

Wann kommt Synthesis? Eine genaue Uhrzeit wurde nicht verraten, aber im Laufe des Tages sollte das große kostenlose No Man's Sky-Update Synthesis auf allen Plattformen, also PS4, Xbox One und dem PC verfügbar sein.

Freut ihr euch drauf? Wie findet ihr die Neuerungen?