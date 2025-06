No Man's Sky bekommt eine kostenlose Switch 2-Edition - und wird zum Grafik-Brett

Die Switch-Version von No Man's Sky bekommt für die neue Switch 2 ein großes Update.

Das Weltraumspiel No Man's Sky feiert in diesem Jahr seinen neunten Geburtstag, seit 2016 erschien der Titel nach und nach für alle aktuellen Konsolen. Und die neueste – die Nintendo Switch 2 – wird sich in diese Riege einreihen, denn Entwickler Hello Games hat eine entsprechende Edition für das neue System angekündigt.

Und die ist eine Premiere. Anders als andere Switch 2 Editions ist die für No Man's Sky nämlich komplett kostenlos – setzt allerdings natürlich voraus, dass ihr das Spiel für die Switch bereits besitzt und somit upgraden könnt.

Diese Verbesserungen gibt es auf der Switch 2

Multiplayer-Support (gab es auf der Switch 1 nicht)

deutlich erhöhte Detailfülle

höhere Auflösung

höhere Framerate

Auflösung des User Interface wurde erhöht

Unterstützung für Touchscreen, Gyro-Steuerung und Cross-Save

Vor allem durch die grafischen Optimierungen soll No Man's Sky auf der Switch 2 zum echten Grafikbrett werden. Laut eigener Aussage arbeitet Hello Games bereits seit einem Jahr an der Switch 2 Edition und bezeichnet die Version für die neue Nintendo-Konsole als einen "großen Sprung nach vorn" – im Vergleich zu der für die erste Switch.

Die Switch 2 Edition von No Man's Sky ist genau wie die neue Konsole ab dem 5. Juni 2026 verfügbar.

1:33 No Man's Sky: Neues Gratis-Update heißt BEACON und krempelt das Siedlungs-Feature um

Autoplay

Die Switch 2 Edition ist alleridngs nicht die einzige Neuigkeit, die Hello Games zum Weltraumabenteuer zu verkünden hat. Zeitgleich wurde nämlich auch ein neues große Gratis-Update angekündigt, das den Namen "BEACON" trägt.

Das soll noch in dieser Woche erscheinen und vor allem das Siedlungs-Feature komplett überarbeiten. So soll es jetzt beispielsweise möglich sein, Bürgermeister zu werden und mehrere Siedlungen zu besitzen. Unterschiedliche Gebäudetypen können errichtet und aufgewertet werden, außerdem müsst ihr auch für das Wohl eurer Bewohner*innen sorgen und eure Siedlungen vor räuberischen Weltraumpiraten verteidigen. Einen Trailer zum neuen Update könnt ihr euch oben anschauen.

No Man's Sky erschien erstmals im August 2016 und ist derzeit für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC- und PS-VR-Brillen sowie den PC erhältlich – und ab morgen auch auf der Switch 2.