No Man's Sky: Wann startet Expedition 14? Mögliches Release-Datum, Inhalt und mehr

No Man's Sky startet schon bald seine 14. Expedition.

Am 17. Juli ist das große "Worlds Part 1"-Update für die Weltraum-Sandbox No Man's Sky auf PlayStation und PC erschienen. Die Versionen für Xbox und Switch verzögern sich leider noch. Das Update überarbeitet das gesamte Universum und liefert vor allem jede Menge technische und optische Verbesserungen.

Teil von Worlds Part 1 soll auch die Expedition 14 sein. Wir fassen für euch zusammen, was euch dabei erwartet und wann der Start erfolgen könnte.

Die Neuerungen des Updates könnt ihr euch im Trailer ansehen:

1:41 No Man's Sky: Neues Update macht Spiel so schön wie nie, überarbeitet den Look der Welten komplett

No Man's Sky Expedition 14: Das erwartet euch

Die 14. Expedition von No Man's Sky trägt den Namen The Liquidators und dreht sich um den Kampf gegen fiese Käfer. Die bedrohen das Universum und breiten sich rasant aus. Helldivers 2 lässt grüßen!

Ähnlich wie im Third-Person-Shooter von Arrowhead müsst ihr euch nämlich gemeinsam großen Armeen von Insekten stellen. Die Kämpfe stehen bei dieser Expedition eindeutig im Vordergrund. Als Belohnung warten Trophies, Poster und ein schickes neues Rüstungsset.

Wann startet Expedition 14? Wann genau die neue Expedition startet, ist derzeit noch unbekannt. Bisher sind die Expeditionen immer innerhalb von einer Woche nach dem Update gestartet, es könnte also jederzeit so weit sein.

Andererseits ist es auch gut möglich, dass Hello Games die Expedition noch zurückhält, bis das große Update auch auf Xbox und Nintendo Switch gelandet ist. So könnten alle Spieler*innen unabhängig von der Plattform gleichzeitig gemeinsam loslegen. Wenn es keine größeren Probleme mit dem Patch gibt, sollte er noch in dieser Woche auf der Xbox zur Verfügung stehen. Expedition 14 wird dann wahrscheinlich knapp sechs Wochen verfügbar sein.

So startet ihr die Expedition: Der einfachste Weg, die Expedition 14 zu starten, sobald sie verfügbar ist, ist über ein neues Spiel. Dort könnt ihr direkt zur Expedition springen. Die freigespielten Inhalte könnt ihr dann später auch in eure anderen Spielstände konvertieren.

Habt ihr No Man's Sky seit dem großen Update schon ausprobiert? Was haltet ihr von den technischen Verbesserungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!